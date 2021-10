അബുദാബി: അഞ്ചുവര്‍ഷംമുമ്പ്, കാര്‍ലോസ് ബ്രാത്വെയ്റ്റ് എന്ന വെസ്റ്റിന്‍ഡീസുകാരന്റെ ബാറ്റില്‍നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന നാലു സിക്സറുകള്‍ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഈഡന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ സൃഷ്ടിച്ച തീപ്പൊരികള്‍

ഇപ്പോഴും കാണികളുടെ മനസ്സില്‍ അണഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല. 2016-ലെ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ ജയിക്കാന്‍ അവസാന ഓവറില്‍ 19 റണ്‍സ് വേണ്ടിയിരിക്കേ, ബ്രാത്വെയ്റ്റിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ നാലു സിക്‌സുകളില്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ജ്വലിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് വാടി.

ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിന്റെ മാസ്മരികതകളെല്ലാമടങ്ങിയ മറ്റൊരു ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് തുടക്കം. ഇന്ന് വൈകീട്ട് 3.30-ന് അബുദാബിയില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഏറ്റുമുട്ടുന്നതോടെ ഏഴാമത് ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിന് തുടക്കമാകും.

വൈകീട്ട് 7.30-ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍, ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരായ ഇംഗ്ലണ്ട്, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെ നേരിടും. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം, ഷാര്‍ജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, അബുദാബിയിലെ ഷേഖ് സയ്യിദ് സ്റ്റേഡിയം, ഒമാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റ് കോവിഡ് കാരണം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇക്കുറി ഇന്ത്യയാണ് ലോകകപ്പിന് വേദിയാകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ, മത്സരവേദി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

