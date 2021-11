ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്കെതിരേ നടക്കുന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ പ്രതികരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സ്‌നേഹം എന്തെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അതിനാല്‍ അവരോട് ക്ഷമിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'പ്രിയപ്പെട്ട വിരാട്... അവര്‍ വെറുപ്പ് ഉള്ളില്‍ നിറഞ്ഞവരാണ്. കാരണം അവര്‍ക്ക് ആരും സ്‌നേഹം നല്‍കുന്നില്ല. അവര്‍ക്ക് മാപ്പു നല്‍കൂ. നിങ്ങള്‍ ടീമിനെ സംരക്ഷിക്കൂ.' രാഹുല്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

വിരാട് കോലിയുടെ മകള്‍ വാമികയ്ക്കു നേരെ ബലാത്സംഗ ഭീഷണി വരെയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തില്‍ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി വനിതാ കമീഷന്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസിന് നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. നേരത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ മുഹമ്മദ് ഷമിക്കെതിരേ സൈബര്‍ ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോഴും പിന്തുണച്ച് രാഹുല്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ആരാധകര്‍ രോഷാകുലരായത്. ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യ തോറ്റതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ഷമിയെ പിന്തുണച്ച് വിരാട് കോലിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഷമിക്കെതിരായ എല്ലാ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും കോലി മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നു. നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെപ്പോലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കളിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാന്‍ ഒരു ധൈര്യവുമുണ്ടാകില്ല എന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ പ്രതികരണം. ഇതിന് പിന്നാലെ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരേ ഇന്ത്യ തോറ്റതോടെ ആളുകള്‍ കോലിക്കെതിരേ തിരിയുകയായിരുന്നു.

