ദുബായ്: ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ ക്വിന്റണ്‍ ഡികോക്ക് പിന്മാറിയത് വര്‍ണവിവേചനത്തിനെതിരേ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ മടിച്ചാണെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് സൗത്താഫ്രിക്ക. താരത്തിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റ് സൗത്താഫ്രിക്ക ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

സൂപ്പര്‍ 12-ല്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് 'ബ്ലാക്ക് ലിവ്‌സ് മാറ്ററി'ന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് താരങ്ങള്‍ മുട്ടുകുത്തി നില്‍ക്കണമെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് തയ്യാറാകാതെ ഡി കോക്ക് ടീമില്‍ നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. 'പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ മടിച്ച ഡികോക്കിന്റെ തീരുമാനം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടീം മാനേജ്‌മെന്റില്‍ നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാല്‍ തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കും', വാര്‍ത്താകുറിപ്പില്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും പ്രതിഷേധിക്കാനോ ക്യാമ്പെയ്ന്റെ ഭാഗമാകാനോ ഡികോക്ക് തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ ഡികോക്ക് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നില്ലെന്നാണ് ടോസ് വേളയില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ തെംബ ബവുമ പറഞ്ഞത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീമില്‍ എന്തോ വലിയ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നം പുകയുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു കമന്റേറ്ററായ ഷെയ്ന്‍ വാട്‌സണ്‍ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഡി കോക്കിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഡാരന്‍ സമി, ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക് എന്നിവരും രംഗത്തെത്തി.

ഡി കോക്കിന് പകരം റീസ ഹെന്‍ഡ്രിക്‌സാണ് വിന്‍ഡീസിനെതിരേ കളിച്ചത്. മത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എട്ടു വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചു.

Cricket South Africa (CSA) has noted the personal decision by South African wicketkeeper Quinton de Kock not to "take the knee" ahead of Tuesday's game against the West Indies.



➡️ Full statement: https://t.co/cmEiA9JZy7 pic.twitter.com/4vOqkXz0DX — Cricket South Africa (@OfficialCSA) October 26, 2021

Content Highlights: Quinton De Kock Not Playing Against West Indies Due To His Stand On The BLM Movement T20 WC