ദുബായ്: ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആവശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ- പാക് പോരാട്ടം നാളെയാണ്. ദുബായില്‍ ഇന്ത്യയെ നേരിടാനുള്ള 12 അംഗ സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മത്സരത്തിന് തലേ ദിവസം പാകിസ്താന്‍. ബാബര്‍ അസം നയിക്കുന്ന ടീമില്‍ മുതിര്‍ന്ന താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്, ഷൊയ്ബ് മാലിക് എന്നിവര്‍ ഇടം നേടിയപ്പോള്‍ മുന്‍ നായകന്‍ സര്‍ഫറാസ് അഹമ്മദിന് ഇടമില്ല.

നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, ഫകര്‍ സമന്‍, വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാന്‍, യുവ താരം ഹൈദര്‍ അലി എന്നിവരാണ് ബാറ്റിങ് കരുത്ത്. ഷഹീന്‍ അഫ്രീദി നയിക്കുന്ന ബൗളിങ് നിരയില്‍ ഹാരിസ് റൗഫ്, ഹസന്‍ അലി എന്നിവരുള്‍പ്പെടുന്നു. സ്പിന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍, ഇടങ്കയ്യന്‍ സ്പിന്നറായ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഇമാദ് വസീം എന്നിവര്‍ കരുത്ത് പകരും. ഹഫീസ്, മാലിക് എന്നീ മുതിര്‍ന്ന താരങ്ങളും സ്പിന്‍ വിഭാഗത്തിന് കരുത്ത് പകരും.

അതേസമയം നാളത്തെ മത്സരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പാകിസ്ഥാന്‍ ശക്തരായ എതിരാളികളാണെന്നും ഇന്ത്യ മത്സരത്തിന് സജ്ജമാണെന്നും ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അന്തിമ പ്ലേയിങ് ഇലവന്‍ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കോലി പറഞ്ഞത്.

പാകിസ്താന്‍ ടീം: ബാബര്‍ അസം (ക്യാപ്റ്റന്‍), ആസിഫ് അലി, ഫകര്‍ സമന്‍, ഹൈദര്‍ അലി, മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാന്‍, ഇമാദ് വസീം, മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്, ഷദാബ് ഖാന്‍, ഷൊയ്ബ് മാലിക്, ഹാരിസ് റൗഫ്, ഹസന്‍ അലി, ഷഹീന്‍ അഫ്രീദി

