ദുബായ്: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ പാകിസ്താനെതിരേ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തോല്‍വി കനത്തതായിരുന്നു. ഇതുപോലൊരു പ്രകടനം പാകിസ്താനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനും ബാബര്‍ അസമും വഴിപിരിയാതെ പൊരുതി വിജയലക്ഷ്യമായ 152 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്തു.

55 പന്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 79 റണ്‍സെടുത്ത മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാന്റെ പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായത്. ആറു ഫോറും മൂന്നു സിക്‌സും സഹിതമായിരുന്നു പാക് ഓപ്പണറുടെ ഇന്നിങ്‌സ്. ഇതിന് പിന്നാലെ റിസ്‌വാന്റെ ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്‌സിനിടയില്‍ റിസ്‌വാന്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ നമസ്‌കരിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. ഡ്രിങ്ക്‌സിനായി ഇന്ത്യ ഇടവേളയെടുത്തപ്പോഴാണ് റിസ്‌വാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ മുഴുകിയത്.

Mohammad Rizwan praying namaz earlier during a break in India's innings #INDvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/2zUT7yPTYK — Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) October 24, 2021

