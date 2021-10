ദുബായ്: പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളുടെ പിറന്നാള്‍ ദിവസം നമ്മള്‍ മറന്നുപോയാല്‍ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന പുകിലുകള്‍ പറയേണ്ടതില്ല. പിണക്കവും മിണ്ടാതിരിക്കലുമായി ആ ദിവസം പോയിക്കിട്ടും. അതുുപോലെ ഒരു ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയുടെ പിറന്നാള്‍ ദിവസം മറന്നുപോയി. എന്നാല്‍ അവിടെ ഇന്ത്യന്‍ ടെന്നീസ് താരം സാനിയ മിര്‍സ ഭര്‍ത്താവിന്റെ രക്ഷകയായെത്തി. പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് ഹഫീസാണ് ആ ഭര്‍ത്താവ്.

ഒക്ടോബര്‍ 27-ന് ബുധനാഴ്ച്ച ആയിരുന്നു ഹഫീസിന്റെ ഭാര്യ നാസിയയുടെ പിറന്നാള്‍. എന്നാല്‍ ലോകകപ്പിലെ മത്സരങ്ങളുടെ തിരക്കില്‍ ഹഫീസ് ഈ പിറന്നാളെല്ലാം മറന്നുപോയി. ഇതോടെ സാനിയ പിറന്നാളിനുള്ള കേക്കുമായി ഹാഫിസിനും കുടുംബത്തിനും അടുത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രം ഹഫീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 'രക്ഷകയായ മാലാഖ' എന്നാണ് സാനിയയെ ആ ചിത്രത്തിനൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പില്‍ ഹഫീസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ കുടുംബാഗങ്ങളോടൊപ്പമാണ് എല്ലാ ടീമുകളും യു.എ.ഇയിലെത്തിയത്. പാക് താരമായ ഷുഐബ് മാലിക്കിനൊപ്പം സാനിയയും ചേരുകയായിരുന്നു. ലോകകപ്പില്‍ പാകിസ്താന്‍ മികച്ച ഫോമിലാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിച്ച അവര്‍ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ന്യൂസീലന്റിനേയും കീഴടക്കി.

Happy birthday to my wife @naziahafeez8 i forgot but thanks to rescue angel @MirzaSania to arrange birthday cake on time. pic.twitter.com/jDSCLtyV8l — Mohammad Hafeez (@MHafeez22) October 26, 2021

