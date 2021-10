ദുബായ്: ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ പാകിസ്താന്‍ ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്ങിനെ ട്രോളി പാകിസ്താന്റെ മുന്‍താരം മുഹമ്മദ് ആമിര്‍. മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഹര്‍ഭജന്‍ ടെലിവിഷന്‍ പൊട്ടിച്ചോ എന്നായിരുന്നു ആമിറിന്റെ ട്വീറ്റ്.

നേരത്തെ ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്ങും പാകിസ്താന്റെ മുന്‍താരം ഷുഐബ് അക്തറും തമ്മില്‍ വാക്‌പോര് നടന്നിരുന്നു. പാകിസ്താന്‍ ഇന്ത്യക്ക് വാക്ക്ഓവര്‍ നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഹര്‍ഭജന്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ തോറ്റതോടെ ഹര്‍ഭജന് മറുപടിയുമായി അക്തര്‍ എത്തി. വാക്ക്ഓവര്‍ വേണമായിരുന്നോ എന്നായിരുന്നു അക്തറിന്റെ ചോദ്യം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആമിറും ഹര്‍ഭജനെതിരേ രംഗത്തുവന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ തോല്‍വിയില്‍ സുനില്‍ ഗാവസ്‌കര്‍, ആശിഷ് നെഹ്‌റ തുടങ്ങിയവര്‍ നേരത്തെ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വന്‍ തോല്‍വി എന്നായിരുന്നു ഗാവസ്‌കറിന്റെ പ്രതികരണം. പാകിസ്താനെ ആരാധിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇന്ത്യ ഒരുക്കിതന്നത് എന്നായിരുന്നു നെഹ്‌റ പറഞ്ഞത്.

hello everyone woh pochna yeah tha @harbhajan_singh paa ji ne TV to ni tora apna koi ni hota hai end of the day its a game of cricket 😊. — Mohammad Amir (@iamamirofficial) October 25, 2021

