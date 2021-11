ദുബായ്: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പര്‍ 12 പോരാട്ടത്തില്‍ സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡിനെതിരായ തകര്‍പ്പന്‍ വിജയത്തിനു ശേഷം അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് റൂം സന്ദര്‍ശിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍.

വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്‍മ, ആര്‍. അശ്വിന്‍, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരാണ് ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലെത്തി സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡ് താരങ്ങളുമായി തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ അവരുടെ ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, സെമി സാധ്യത നിലനിര്‍ത്താന്‍ നെറ്റ് റണ്‍റേറ്റ് ഉയര്‍ത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് കളത്തിലിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡിനെതിരേ പുറത്തെടുത്ത്.

Huge respect to @imVkohli and co. for taking the time 🤜🤛 pic.twitter.com/kdFygnQcqj