ദുബായ്: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര്‍ 12 പോരാട്ടത്തില്‍ പാകിസ്താനോട് തോറ്റതിനു പിന്നാലെ കടുത്ത സൈബര്‍ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരം മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് പിന്തുണയുമായി ക്രിക്കറ്റ് ലോകം.

മത്സരത്തിനു പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ കടുത്ത അധിക്ഷേപമാണ് താരത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഷമിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലെല്ലാം നിരവധി പേരാണ് അധിക്ഷേപ വാക്കുകളുമായി എത്തുന്നത്. താരത്തെ ചതിയനെന്നും പാക് ചാരനെന്നും മറ്റും വിളിച്ചാണ് രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. മത്സരത്തില്‍ ഷമി 3.5 ഓവറില്‍ 43 റണ്‍സ് വഴങ്ങിയിരുന്നു.

ഷമിക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കെതിരേ മുന്‍ താരങ്ങളടക്കമുള്ളവര്‍ രംഗത്തെത്തി. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും താരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

When we support #TeamIndia , we support every person who represents Team India. @MdShami11 is a committed, world-class bowler. He had an off day like any other sportsperson can have. I stand behind Shami & Team India.

ടീം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരേയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് കുറിച്ച സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ മറ്റ് കായിക താരങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഷമിക്കും ഒരു മോശം ദിവസമുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും കുറിച്ചു.

The online attack on Mohammad Shami is shocking and we stand by him. He is a champion and Anyone who wears the India cap has India in their hearts far more than any online mob. With you Shami. Agle match mein dikado jalwa.