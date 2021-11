ദുബായ്: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ഐസിസി ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങില്‍ വിരാട് കോലിക്ക് തിരിച്ചടി. നിലവിലെ റാങ്കിങ്ങില്‍ കോലി എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു.

അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ കെ.എല്‍ രാഹുല്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്കുയര്‍ന്നു.

ലോകകപ്പില്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം ഏയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രമാണ് റാങ്കിങ്ങില്‍ ഏറ്റവുമധികം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ 25 പന്തില്‍ നിന്ന് 52 റണ്‍സെടുത്ത പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ മാര്‍ക്രം റാങ്കിങ്ങില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തന്നെ റാസ്സി വാന്‍ഡെര്‍ ദസ്സന്‍ 10-ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

