ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം കമന്റേറ്റര്‍മാരായവരെ കുറിച്ച് നമ്മള്‍ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കമന്റേറ്ററായ ശേഷം ക്രിക്കറ്റില്‍ വന്ന ഒരു താരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുമോ? അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ പേസ് ബൗളര്‍ ഹമീദ് ഹസ്സന്‍ ആണ് ആ താരം. ബുധനാഴ്ച്ച അബുദാബിയില്‍ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഹസ്സന്‍ അലിയാണ് അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ പേസ് ബൗളിങ്ങിനെ നയിക്കുക. നമീബിയക്കെതിരെ സൂപ്പര്‍ 12 മത്സരത്തില്‍ നാല് ഓവറില്‍ ഒമ്പത് റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്.

34-കാരനായ ഹസ്സന്‍ അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് അഫ്ഗാനിസ്താനായി കളിച്ചത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ടീമിലെത്തുമെന്ന് സ്വപ്‌നത്തില്‍ പോലും അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇതുവരെ 23 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 15.2 ശരാശരിയില്‍ 35 വിക്കറ്റുകളാണ് വീഴ്ത്തിയത്. 2010-ല്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസില്‍ നടന്ന ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ ഹസ്സന്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ ആദ്യ ഐസിസി ഇവന്റ് ആയിരുന്നു അത്.

അഫ്ഗാനിലെ നാന്‍ഗര്‍ഹാറില്‍ നിന്നുള്ള താരം രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് കമന്റേറ്ററായത്. ഡെറാഡൂണില്‍ നടന്ന അഫ്ഗാനും അയര്‍ലന്‍ഡും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനാണ് ഹസ്സന്‍ കമന്ററി പറഞ്ഞത്. കോച്ചിന്റെ കുപ്പായവും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹസ്സന്‍. പ്രൊഫഷണല്‍ കോച്ച് അല്ലെങ്കിലും തന്റെ അരികിലെത്തുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് താരം ബാലപാഠങ്ങള്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കാറുണ്ട്. അത് ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹസ്സന്‍ പറയുന്നു.

