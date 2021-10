ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെ വൈരം മായ്ക്കുന്ന കാഴ്ച്ചക്കാണ് ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന്‍ മത്സരത്തിന് ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ സാക്ഷിയായത്. പത്ത് വിക്കറ്റ് തോല്‍വിയുടെ നിരാശയിലും ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി പാക് താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് റിസ്വാനും ബാബര്‍ അസമിനും അടുത്തെത്തി അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയായിരുന്നു. കോലിയെ റിസ്‌വാന്‍ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിരവധി പേരാണ് ഈ സൗഹൃദ നിമിഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും പങ്കുവെച്ചത്. വൈരം മനസിലല്ല, മൈതാനത്ത് മാത്രം എന്ന ക്യാപ്ഷനും ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ആരാധകര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റനായാല്‍ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നും ആരാധകര്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിനോടൊപ്പം വിരാട് കോലിയെ തേടി പാകിസ്താനില്‍ നിന്നും ഒരു അഭിനന്ദന സന്ദേശമെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

കോലിയുടെ സ്‌പോര്‍ട്‌സ്മാന്‍ സ്പിരിറ്റിനെ താന്‍ ആരാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് പാക് വനിതാ ടീം മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സന മിര്‍ പറയുന്നത്. 'വിരാട് കോലി ആ തോല്‍വി മികച്ച രീതിയില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്‌പോര്‍ട്‌സ്മാന്‍ സ്പിരിറ്റിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കോലിയെപ്പോലെ ലോകോത്തര താരങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതു കാണാന്‍ സുഖമുള്ള കാഴ്ച്ചയാണ്', ഐസിസി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ എഴുതിയ കോളത്തില്‍ സന മിര്‍ പറയുന്നു.

