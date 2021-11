ദുബായ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമി ഫൈനലില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഡാരില്‍ മിച്ചലിന്റെ ബാറ്റിങ്ങാണ്. വലങ്കയ്യന്‍ ബാറ്ററായ മിച്ചല്‍ പുറത്താകാതെ 47 പന്തില്‍ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്തത് 72 റണ്‍സാണ്. ഈ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം മിച്ചലിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലെ പെരുമാറ്റത്തിന് കൂടി കൈയടിക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം.

മത്സരത്തിലെ നിര്‍ണായകമായ സമയത്ത് 18-ാം ഓവറില്‍ വിലപ്പെട്ട ഒരു റണ്‍ വേണ്ടെന്ന് വെയ്ക്കുകയായിരുന്നു മിച്ചല്‍. സിംഗിളെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബൗളര്‍ ആദില്‍ റാഷിദുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച മിച്ചല്‍ ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. വിവാദമുണ്ടാക്കേണ്ട എന്നു കരുതിയാണ് സിംഗിളെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് മത്സരശേഷം മിച്ചല്‍ പ്രതികരിച്ചു.

'ആദില്‍ റാഷിദിന്റെ വഴി ഞാന്‍ മുടക്കിയതായി തോന്നി. ഇവിടെ വിവാദം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാല്‍ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ആ സിംഗിള്‍ വേണ്ടെന്നുവെച്ചത്. ഭാഗ്യത്തിന് ആ റണ്‍ മത്സരഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ചില്ല', മിച്ചല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Anything that sums up #NZ cricket is that.

Take A Bow! Daryl Mitchell.

The Match situation was this, Need 34 runs from 17b.

Respect, Not only for this but for throughout showing respect towards the game. Ture GENTLEMEN team in our generation.#T20WorldCup pic.twitter.com/VU444SfeGW