ദുബായ്: ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന്‍ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ആരാധകര്‍ ഇരുടീമിലേയും താരങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ്. അതില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഇന്ത്യന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറയേയും പാക് ബൗളര്‍ ഷഹീന്‍ അഫ്രീദിയേയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിനെതിരേ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്താന്റെ മുന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ മുഹമ്മദ് ആമിര്‍.

ബുംറയേയും ഷഹീനിനേയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് ആമിര്‍ പറയുന്നു. 'ഇപ്പോള്‍ ഷഹീനെ ബുംറയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ഷഹീന്‍ യുവതാരമാണ്. കളി പഠിച്ചുവരുന്നേയുള്ളു. ബുംറ വളരെ കാലമായി ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കുന്നു. നിലവില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ട്വന്റി-20 ബൗളര്‍ ബുംറയാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പ്രത്യേകിച്ച് ഡെത്ത് ഓവറില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൗളിങ് മികച്ചതാണ്'-മുഹമ്മദ് ആമിര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

'കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനിടെ പാകിസ്താന്റെ മികച്ച ബൗളറാണ് ഷഹീന്‍ അഫ്രീദി. യുവതാരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ന്യൂബോള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ ഷഹീന്‍ മികച്ച താരം കൂടിയാണ്. പേസ് ബൗളിങ്ങില്‍ പാകിസ്താന് മുന്‍തൂക്കമുണ്ട്. ഷഹീനൊപ്പം ഹസന്‍ അലിയും ഹാരിസ് റൗഫുമുണ്ട്. ഡെത്ത് ഓവറിലെ മികച്ച ട്വന്റി-20 ബൗളര്‍മാരാണ് മൂന്നുപേരും. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യക്ക് ബുംറ മാത്രമാണുള്ളത്. ഐപിഎല്ലില്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ മോശം പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് ന്യൂബോളില്‍ മാത്രമാണ് പന്തെറിയാന്‍ കഴിയുക.

അതേസമയം സ്പിന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പാകിസ്താനേക്കാള്‍ മേല്‍ക്കൈ ഇന്ത്യക്കാണ്. ആര്‍ അശ്വിന്‍, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി എന്നിവര്‍ നന്നായി പന്തെറിയുന്നുണ്ട്'. ആമിര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

