ഒമാന്‍: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ആതിഥേയരായ ഒമാന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയെ പത്തുവിക്കറ്റിനാണ് ഒമാന്‍ തകര്‍ത്തത്. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ ഉയര്‍ത്തിയ 130 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഒമാന്‍ 13.4 ഓവറില്‍ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ വിജയത്തിലെത്തി.

ഗ്രൂപ്പ് ബി യില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ഒന്‍പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 129 റണ്‍സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഒമാന് വേണ്ടി ഓപ്പണര്‍മാരായ ജതീന്ദര്‍ സിങ്ങും ആഖിബ് ഇല്യാസും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത് അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടി.

ഇന്ത്യയില്‍ വേരുകളുള്ള ജതീന്ദര്‍ 42 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് ഏഴ് ബൗണ്ടറിയുടെയും നാല് സിക്‌സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ 73 റണ്‍സെടുത്തും ആഖിബ് 43 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് ബൗണ്ടറിയുടെയും ഒരു സിക്‌സിന്റെയും ബലത്തില്‍ 50 റണ്‍സെടുത്തും പുറത്താവാതെ നിന്നു.

Oman get their #T20WorldCup 2021 campaign off to a flyer 🔥



They come out 🔝 against Papua New Guinea with 10 wickets in hand.#T20WorldCup | #OMNvPNG pic.twitter.com/G2Zi1ClvNT