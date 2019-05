ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇത്തവണത്തേത് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ലോകകപ്പായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി. എല്ലാ ടീമുകളും കരുത്തരാണെന്നും ആരും ആരെയും തോല്‍പ്പിക്കാല്‍ കെല്‍പ്പുള്ളവരാണെന്നും കോലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ലോകകപ്പിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിനു മുന്‍പ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോലിക്കൊപ്പം കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രിയും മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു.

ഈ മാസം ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ല്‍സിലുമായി നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിനായി ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സംഘം യാത്രതിരിക്കുന്നത്. വിരാട് കോലിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലോകകപ്പാണിത്. ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ആദ്യത്തേതും. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ബാറ്റിങ്ങില്‍ തിളങ്ങാന്‍ സാധിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റന്‍ തന്നെയാണ് ടീം ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ എല്ലാത്തരം സ്‌കോറുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. പ്രവചനങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വലിയ സ്‌കോറുകള്‍ പിറക്കുന്ന മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

