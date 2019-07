മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: ഇന്ത്യയും ന്യൂസീലന്‍ഡും തമ്മിലുള്ള ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിനിടെ മഴ പെയ്താല്‍ എന്തു സംഭവിക്കും? പ്രാഥമിക റൗണ്ട് പോലെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല.

മഴ കളി മുടക്കിയാല്‍ റിസര്‍വ് ദിനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച കളി മുടങ്ങിയാല്‍ മത്സരം ബുധനാഴ്ചയിലേക്ക് നീളും. റിസര്‍വ് ദിനത്തിലും കളി മുടങ്ങിയാല്‍ ഇന്ത്യ ഫൈനലിലെത്തും. പ്രാഥമിക റൗണ്ടില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനേക്കാള്‍ പോയന്റുള്ളതിനാലാണിത്.

സെമിഫൈനല്‍ നടക്കുന്ന മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോര്‍ട്ട്. നേരിയ മഴയാണെന്ന് മാത്രം. മത്സരത്തിന് മുമ്പും ഒന്നാമിന്നിങ്സിന്റെ അവസാനവും നേരിയ മഴയുണ്ടാകുമെന്നും പിന്നീട് മഴയുണ്ടാകില്ലെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍, പ്രാഥമിക റൗണ്ട് പോലയല്ല സെമി. പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലെ ഇന്ത്യ- ന്യൂസീലന്‍ഡ് മത്സരം മഴകാരണം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

