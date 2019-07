ലണ്ടന്‍: പരിക്കേറ്റ വിജയ് ശങ്കറും ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്ത്‌. കാല്‍വിരലിനേറ്റ പരിക്കാണ് വിജയ് ശങ്കറിന് വിനയായത്. പകരക്കാരനായി കര്‍ണാടകയുടെ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ മായങ്ക് അഗര്‍വാളിനെ ടീമിലെടുത്തേക്കും.

ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പിനിടെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്താകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ താരമാണ് വിജയ് ശങ്കര്‍. നേരത്തെ ഓപ്പണര്‍ ശിഖര്‍ ധവാന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഋഷഭ് പന്തിനെ ടീമിലെടുത്തിരുന്നു.

മുന്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ കാര്യമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിജയ് ശങ്കറിനെ ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ കളിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

