ലണ്ടന്‍: ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായി നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ കെ.എല്‍ രാഹുല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണറായി കളിക്കും. ശിഖര്‍ ധവാന് പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണിത്. ലണ്ടനില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായ സഞ്ജയ് ബംഗാറാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ശിഖര്‍ ധവാന് പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്വാഭാവികമായും ബാറ്റിങ് ഓര്‍ഡറില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകും. കെ.എല്‍ രാഹുല്‍ രോഹിതിനൊപ്പം ഓപ്പണിങ്ങില്‍ ഇറങ്ങും. നാലാം നമ്പറില്‍ കളിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ കൈയില്‍ ഒന്നിലധികം ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരുണ്ട്. സഞ്ജയ് വ്യക്തമാക്കി.

ശിഖര്‍ ധവാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം തന്നെയുണ്ടാകും. ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ധവാനെപ്പോലെ അത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു താരത്തെ ടീമില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റില്ല. 10-12 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ധവാന്റെ പരിക്ക് ഭേദമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു റിസര്‍വ് താരമുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഋഷഭ് പന്ത് ടീമിനൊപ്പം ചേരും. സഞ്ജയ് ബംഗാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Team India batting Coach Sanjay Bangar: We're monitoring Shikhar Dhawan. He may take 10-12 days to recover, we'll assist him. Vijay Shankar is one of the options, if&when required. It's good to have back up. Rishabh Pant will be in Manchester. pic.twitter.com/u4LUGsTGin