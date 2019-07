ലണ്ടന്‍: എം.എസ് ധോനി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ മത്സരത്തോടെ ധോനി വിരമിക്കുമെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.എയെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

എം.എസ്.ധോനി ഈ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്കായി തുടര്‍ന്ന് കളിക്കുമോ എന്ന് സംശയമാണെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞതായി പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഈ നിമിഷത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രവചിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ധോനിയുടെ വിരമിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച് ബി.സി.സി.ഐയോ സെലക്ഷന്‍ കമ്മറ്റിയോ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

ഈ ലോകകപ്പില്‍ ഏറ്റവുമധികം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയ താരങ്ങളിലൊരാളാണ് എം.എസ് ധോനി. പല മത്സരങ്ങളിലും ധോനിയുടെ മെല്ലപ്പോക്കിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ആരാധകരും മുന്‍ താരങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനും ബംഗ്ലാദേശിനുമെതിരായ മത്സരങ്ങളിലെ അവസാന ഓവറുകളിലെ പ്രകടനമാണ് ഏറ്റവും അധികം വിമര്‍ശനം വരുത്തിവച്ചത്. ലോകകപ്പിലെ ഏഴ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 223 റണ്‍സാണ് ധോനിയുടെ സമ്പാദ്യം.

