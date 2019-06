ലണ്ടന്‍: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി പാകിസ്താന്റെ മുന്‍താരം ബാസിത് അലി. പാകിസ്താന് സെമിഫൈനലില്‍ ഇടം ലഭിക്കാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക ടീമുകള്‍ക്കെതിരായ മത്സരം തോറ്റുകൊടുക്കുമെന്നാണ് ബാസിത് അലിയുടെ വിവാദ പരാമര്‍ശം. ഒരു സ്വകാര്യ ടെലിവിഷന്‍ ചാനലില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചക്കിടെയായിരുന്നു ഇത്.

1992-ലെ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്‍മാരായ പാകിസ്താന്‍ ഈ ലോകകപ്പില്‍ കിരീടം നേടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ചര്‍ച്ചയുടെ വിഷയം. 'ഇന്ത്യ ഇതുവരെ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളാണ് ആകെ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാകിസ്താന്‍ സെമി ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടരുതെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആഗ്രഹം. ഇന്ത്യയുടെ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക ടീമുകള്‍ക്കെതിരേയാണ്. അവര്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരേ കളിച്ച രീതി നമ്മള്‍ കണ്ടതാണ്.' ബാസിത് പറയുന്നു.

ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരിക്കാന്‍ അവതാരക പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ബാസിതിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു 'ഇന്ത്യ മന:പൂര്‍വം തോല്‍ക്കുകയാണെന്ന് ആളുകള്‍ പറയില്ല. അത്തരത്തില്‍ പഴുതകളടച്ചാണ് ഇന്ത്യ തോല്‍ക്കുക. അവസരങ്ങളുടെ കളിയല്ല ക്രിക്കറ്റ്. 1992-ല്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് പാകിസ്താനോട് മന:പൂര്‍വ്വം തോറ്റതാണ്. ഇമ്രാന്‍ ഖാനും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത്. അന്ന് അവരുടെ നാട്ടില്‍ സെമിഫൈനല്‍ കളിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ് തോറ്റത്.'

Basit Ali reckons India will not want Pakistan to qualify for the semi-finals and may play poorly in their matches against Sri Lanka and Bangladesh 🙄 #CWC19 pic.twitter.com/vwg3oFnnpl