മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍: അവസാനത്തെ ചിരി പാകിസ്താന്റേതായിരുന്നു. രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പ്, ലണ്ടനിലെ ഓവലില്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയെ 180 റണ്‍സിന് കീഴടക്കി പാകിസ്താന്‍ കിരീടമുയര്‍ത്തി. പക്ഷേ, ലോകകപ്പില്‍ എപ്പോഴും മുഴങ്ങിയത് ഇന്ത്യയുടെ ചിരിയായിരുന്നു. ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും മുഖാമുഖം വരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സരം എന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിലയിരുത്തുന്ന പോരാട്ടം ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നു മുതല്‍ മാഞ്ചെസ്റ്ററിലെ ഓള്‍ഡ് ട്രാഫഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍.

രാജ്യാന്തര മത്സരം

ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും അകല്‍ച്ചയുമെല്ലാം കളിക്കളത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു. 2008-ല്‍ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനുശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പരകളൊന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം ഐ.സി.സി. ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍, കൂടുതലും നിഷ്പക്ഷ വേദിയിലായിരുന്നു മത്സരങ്ങള്‍. 2017-ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയില്‍ ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിച്ച് പാകിസ്താന്‍ കിരീടം നേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഏഷ്യ കപ്പില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടുവട്ടം (പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലും സൂപ്പര്‍ ഫോറിലും) ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ തോല്‍പ്പിച്ചു.

ചരിത്രം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം

ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യ - പാകിസ്താന്‍ പോരാട്ടം എന്നും മനശ്ശാസ്ത്ര പരീക്ഷ കൂടിയായിരുന്നു. 1992 ലോകകപ്പില്‍ സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീന്‍ നയിച്ച ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ കീഴടക്കിയതോടെ ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിജയ ചരിത്രം തുടങ്ങി. ആകെ നേര്‍ക്കുനേര്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയെക്കാള്‍ വിജയം പാകിസ്താനാണെങ്കിലും ലോകകപ്പില്‍ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ പാകിസ്താന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരോ തവണയും ഇന്ത്യയെ നേരിടാനെത്തുമ്പോള്‍ ഈ 'ചരിത്രഭാരം' പാകിസ്താനെ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കുന്നു.

ഉറപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ

ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ടുതരത്തില്‍ മത്സരം പ്രധാനമാണ്. ഒന്ന് എതിരാളി പാകിസ്താനാണെന്നതുതന്നെ. മറ്റൊന്ന്, ശിഖര്‍ ധവാന്‍ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതിനാല്‍ ലോകേഷ് രാഹുല്‍ ഓപ്പണിങ്ങില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ പങ്കാളിയാകും. ധവാന് മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും വിശ്രമം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുപോകണമെങ്കില്‍ രോഹിത്- ലോകേഷ് സഖ്യം വിജയിക്കണം. അത് ക്ലിക്കായാല്‍ മറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാന്‍മാര്‍ക്കും ഉണര്‍വേകും. കളിച്ച രണ്ടിലും ജയിക്കുകയും ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരേ മഴ മുടക്കുകയും ചെയ്തതതോടെ മൂന്ന് കളിയില്‍ അഞ്ച് പോയന്റ് നേടിയ ഇന്ത്യ, കിരീടസാധ്യതയുള്ള ടീമുകളില്‍ മുന്നിലുണ്ട്.

പാകിസ്താനാകട്ടെ അത്ര സുരക്ഷിത സ്ഥിതിയിലല്ല. അപ്രവചീനയതയാണ് പാക് ക്രിക്കറ്റിന്റെ മുഖമുദ്ര. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്‌കോറും (വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരേ 105 റണ്‍സിന് പുറത്തായി) ഉയര്‍ന്ന് സ്‌കോറുകളിലൊന്നും (ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ 348 അടിച്ചു) കുറിച്ച് അസ്ഥിരത വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അട്ടിമറിച്ചപ്പോള്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനോടും ഓസ്ട്രേലിയയോടും തോറ്റു. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരം മഴ എടുത്തതിനാല്‍ നാല് കളിയില്‍ മൂന്നു പോയന്റ് മാത്രമുള്ള പാകിസ്താന് ഇന്ത്യയോടും തോറ്റാല്‍ തിരിച്ചുവരവ് ബുദ്ധിമുട്ടാകും.

പേസര്‍മാരുടെ പറുദീസ

പേസ് ബൗളര്‍മാരുടെ പറുദീസയെന്നാണ് ഓള്‍ഡ് ട്രാഫഡിലെ പിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബാറ്റിങ് എളുപ്പമല്ല. രണ്ടാമത് ബാറ്റുചെയ്യുന്ന ടീമിന് കനത്ത സമ്മര്‍ദവുമുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് ചില ആനുകൂല്യവും നല്‍കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്യുന്നവരുടെ ശരാശരി 216 റണ്‍സാണ്. ചേസ് ചെയ്ത ടീമിന്റെ ശരാശരി 192 റണ്‍സും.

ടീം ന്യൂസ്: ലോകേഷ് രാഹുല്‍ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോള്‍ നാലാമനായി വിജയ് ശങ്കര്‍ എത്തിയേക്കും. പേസ് ഓള്‍റൗണ്ടറാണെന്നത് ശങ്കറിന് സാധ്യത നല്‍കുന്നു. പേസ് ബൗളര്‍മാരായി ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം മുഹമ്മദ് ഷമിയേയും കളിപ്പിച്ചേക്കും. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ കൂടി വരുന്നതോടെ അഞ്ച് പേസര്‍മാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അപ്പോള്‍ ചാഹല്‍, കുല്‍ദീപ് എന്നീ സ്പിന്നര്‍മാരിലൊരാള്‍ പുറത്തിരിക്കും. ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരാണ് വിജയ് ശങ്കറിന് പകരമുള്ള സാധ്യതകള്‍.

ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയെ തകര്‍ത്ത പാകിസ്താന്റെ പേസ്ബൗളര്‍ മുഹമ്മദ് ആമിര്‍ ഇക്കുറി ലോകകപ്പില്‍ മൂന്ന് കളികളില്‍ 10 വിക്കറ്റുമായി വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നു. ഒപ്പം വഹാബ് റിയാസ്, ഹസ്സന്‍ അലി, ഷഹിന്‍ ഷാ അഫ്രീഡി എന്നിവരടങ്ങിയ പാക് പേസ് നിരയും ശക്തമാണ്.

ടീം ഇവരില്‍നിന്ന്: ഇന്ത്യ: വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റന്‍), ലോകേഷ് രാഹുല്‍, രോഹിത് ശര്‍മ വിജയ് ശങ്കര്‍, എം.എസ്. ധോനി, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, കേദാര്‍ ജാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, മുഹമ്മദ് ഷമി, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, യുസ് വേന്ദ്ര ചാഹല്‍, ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ.

പാകിസ്താന്‍: സര്‍ഫ്രാസ് അഹമ്മദ് (ക്യാപ്റ്റന്‍), ഫഖര്‍ സമാന്‍, ഇമാം ഉള്‍ ഹഖ്, ബാബര്‍ അസം, ഹാരിസ് സൊഹെയ്ല്‍, ഹസ്സന്‍ അലി, ഷഹദാബ് ഖാന്‍, മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്, മുഹമ്മദ് ഹൊസ്നൈന്‍, ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീഡി, വഹാബ് റിയാസ്, മുഹമ്മദ് ആമിര്‍, ഷോയബ് മാലിക്, ഇമാദ് വസിം, ആസിഫ് അലി

