ഓവല്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഫാഫ് ഡു പ്ലെസിസ് ഇമ്രാന്‍ താഹിറിനെ ആദ്യ ഓവറിനായി പന്തേല്‍പിച്ചപ്പോള്‍ ഓവല്‍ സാക്ഷിയായത് പുതിയൊരു ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിന്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു സ്പിന്‍ ബൗളര്‍ ബൗളിങ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ലോകപ്പില്‍ ആദ്യ ഓവര്‍ എറിയുന്ന ആദ്യ സ്പിന്നര്‍ എന്ന നേട്ടം ഇമ്രാന്‍ താഹിറിന്റെ പേരിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു.

ലെഗ് സ്പിന്നറെ പന്തേല്‍പിക്കാനുള്ള ഫാഫ് ഡു പ്ലെസിസിന്റെ ആ തീരുമാനം തെറ്റിയുമില്ല. തന്റെ രണ്ടാം പന്തില്‍ ഈ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ ജോണി ബെയര്‍സ്‌റ്റോവിനെ ക്വിന്റണ്‍ ഡി കോക്കിന്റെ കൈയിലെത്തിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്‌കോര്‍ ഒരു റണ്‍. ജോണി ബെയര്‍സ്‌റ്റോയുടെ സ്‌കോര്‍ പൂജ്യം റണ്‍.

ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യ ഓവറില്‍ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമായും ഈ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ മാറി. 1992-ലെ ലോകകപ്പില്‍ ജോണ്‍ റൈറ്റിനെ ബൗള്‍ഡാക്കിയ ക്രെയ്ഗ് മക്ഡെര്‍മോറ്റാണ്‌ ആദ്യ ഓവറില്‍ തന്നെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ആദ്യ താരം. അന്ന് ക്രെയ്ഗ് മക്ഡെര്‍മോറ്റിന്റെ ആദ്യ പന്ത് വൈഡ് ആയിരുന്നു. അടുത്ത പന്തില്‍ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

ആദ്യ ഓവര്‍ ഒരു ലെഗ് സ്പിന്നറെ ഏല്‍പിക്കാനുള്ള ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിസിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ വില കുറച്ചു കാണാനാകില്ല. കാരണം ഇത് മൂന്നാം തവണ മാത്രമാണ് ഇമ്രാന്‍ താഹിര്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ബൗളിങ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുന്നത്. അതു മാത്രമല്ല, റണ്‍സൊഴുകുന്ന ഓവലിലെ പിച്ചില്‍ 50 ഓവറില്‍ 500 റണ്‍സ് വരെ നേടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മത്സരത്തിന് മുമ്പേ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍ ഇയാന്‍ മോര്‍ഗന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 40 വയസ്സും രണ്ട് മാസവും മൂന്നു ദിവസവുമാണ് ഇമ്രാന്‍ താഹിറിന്റെ പ്രായമെന്നും അതിന്റെ കൂടെ ചേര്‍ത്തു വായിക്കണം.

