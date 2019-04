മുംബൈ: ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ ഏപ്രില്‍ 15ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ബി.സി.സി.ഐയുടെ സീനിയര്‍ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയും ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയും അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച്ച മുംബൈയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് പതിനഞ്ചംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.

ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഏപ്രില്‍ 23 വരേയുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിന് എട്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ബി.സി.സി.ഐയുടെ തീരുമാനം. ഏപ്രില്‍ 20ന് മുമ്പ് തന്നെ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ എം.എസ്.കെ പ്രസാദ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

മെയ് 30ന് ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലാണ് ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടക്കുക. ജൂലായ് 14-നാണ് ഫൈനല്‍. ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം.

Content Highlights: ICC World Cup 2019 Indian team to be announced on April 15