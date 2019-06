മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍: പാകിസ്താനെതിരായ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന് പരിക്ക്.

മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബൗളിങ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തത് ഭുവിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മൂന്നാം ഓവറില്‍ താരത്തിന് പേശിവലിവ് അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ ഭുവി ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇടതുകാലിലെ പേശിവലിവാണ് ഭുവിക്ക് പ്രശ്‌നമായത്.

അരങ്ങേറ്റ താരം വിജയ് ശങ്കറാണ് പിന്നീട് ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ ശങ്കര്‍ ഇമാം ഉള്‍ ഹഖിനെ പുറത്താക്കി. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ശിഖര്‍ ധവാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ടീമിന് പുറത്താണ്. ഇപ്പോള്‍ ഭുവനേശ്വറിനും പരിക്കേറ്റത് ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്.

