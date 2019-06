മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ബൗളര്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ അടുത്ത രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകില്ല. മത്സരശേഷം നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

'അടുത്ത രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഭുവിയുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയില്ല. ചിലപ്പോള്‍ മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്ടമായേക്കും. അതിനുശേഷം അവന്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ തിരിച്ചെത്തു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവന്‍ അത്രയും നിര്‍ണായകമായ താരമാണ്' കോലി വ്യക്തമാക്കി. ഭുവനേശ്വറിന് പകരം അടുത്ത മത്സരങ്ങില്‍ മുഹമ്മജ് ഷമി കളിക്കുമെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി.

പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കായി ബൗളിങ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത ഭുവനേശ്വറിന് മൂന്നാം ഓവറിലാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇടതു കാലില്‍ പേശീവലിവ് അനുഭവപ്പെട്ട താരം ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി. അരങ്ങേറ്റ താരം വിജയ് ശങ്കറാണ് പിന്നീട് ആ ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ വിജയ് ശങ്കര്‍ ഇമാം ഉള്‍ ഹഖിനെ പുറത്താക്കി.

ജൂണ്‍ 22ന് അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരേയും ജൂണ്‍ 27ന് വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിന് എതിരെയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരങ്ങള്‍. ജൂണ്‍ 30നാണ് ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് പോരാട്ടം.

Content Highlights: Bhuvneshwar Kumar ruled out of next two-three games