ലീഡ്സ്: ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യ - ശ്രീലങ്ക മത്സരത്തിനിടെ കശ്മീരിന് നീതിവേണമെന്ന ബാനറുമായി ആകാശത്ത് വിമാനം പറന്ന സംഭവത്തില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിലിന് (ഐ.സി.സി) പരാതി നല്‍കി ബി.സി.സി.ഐ. ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ ബി.സി.സി.ഐ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തങ്ങളുടെ അതൃപ്തിയും ഐ.സി.സിയെ അറിയിച്ചു.

മത്സരം തുടങ്ങി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് ലീഡ്‌സിലെ ഹെഡിങ്‌ലി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിലൂടെ വിമാനം പറന്നത്. ജസ്റ്റിസ് ഫോര്‍ കശ്മീര്‍ എന്ന ബാനറുമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ചെറുവിമാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അര മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ മറ്റൊരു വിമാനം കൂടി പറന്നു. ഇതിനൊപ്പം കശ്മീരിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കണമെന്ന ബാനറാണുണ്ടായിരുന്നത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഐ.സി.സി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു. തങ്ങള്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നില്ലെന്നും ഇതുതടയുന്നതിനായി പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പത്രക്കുറിപ്പില്‍ ഐ.സി.സി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നേരത്തെ പാകിസ്താനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മില്‍ നടന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിലും സമാന സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlights: BCCI writes to ICC after anti-India banners fly above Leeds