ഓവല്‍: ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ പുതിയ വിവാദം. ഓസീസ് താരം ആദം സാംപയാണ് വിവാദത്തിലെ നായകന്‍. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ലെഗ് സ്പിന്നറായ താരം പന്ത് ചുരണ്ടിയെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആരാധകര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആരാധകര്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാംപ ഓവര്‍ എറിയുന്നതിന് മുമ്പ് പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റില്‍ കൈയിടുന്നതും എന്തോ പന്തില്‍ ഉരയ്ക്കുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണുന്നത്. ഒരോവറിലെ ഓരോ പന്തും എറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഓസീസ് താരം ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ചു. ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പന്ത് ചുരണ്ടല്‍ വിവാദം ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമിനെ പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു. ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനും ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ക്കും ഒരു വര്‍ഷം വിലക്കും ലഭിച്ചു. വിലക്ക് കഴിഞ്ഞ് ലോകകപ്പ് ടീമിലാണ് ഇരുവരും തിരിച്ചെത്തിയത്. ഒമ്പത് മാസം ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റിനും വിലക്ക് നേരിട്ടു.

#Sandpapergate is back?. Am I the only one noticing leg spinner Adam zampa with his balls in the pocket?. #ICCWorldCup2019

I might mistaken but nothing wrong in investigating this #ICC baalidaan bage is so important or this?#AUSvIND #starsportstamil pic.twitter.com/GelllBXcqq