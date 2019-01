കട്ടക്ക്: ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ആരോസിനെ കീഴടക്കി ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍. 2-1നായിരുന്നു ജയം. മലയാളി താരം ജോബി ജസ്റ്റിനും ലാല്‍ഡാന്‍മാവിയ റാള്‍ട്ടെയുമാണ് കൊല്‍ക്കത്ത ടീമിനായി സ്‌കോര്‍ ചെയ്തത്.

നിങ്തോങ്ബ മീത്തി ആരോസിന്റെ ഗോള്‍ നേടി. മത്സരത്തിനിടെ ആരോസിന്റെ അനികേത് ജാദവും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ലാല്‍റാംചുല്ലോവയും ചുവപ്പുകാര്‍ഡ് കണ്ടു.

10 കളിയില്‍നിന്ന് 19 പോയന്റുമായി ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. 11 കളിയില്‍നിന്ന് 10 പോയന്റുള്ള ആരോസ് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തും. 24 പോയന്റുമായി ചെന്നെ സിറ്റിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

