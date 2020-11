കളിയിലായാലും കാര്യത്തിലായാലും ഡീഗോയ്ക്ക് സമം ഡീഗോ മാത്രം. ഇനി ഇതുപോലൊരു ഡീഗോ കളിയില്‍ പിറവിയെടുക്കുമോ എന്നുമില്ല നിശ്ചയം. എന്നിട്ടും ഡീഗോ അരമാന്‍ഡ മാറഡോണ അര്‍ജന്റീനയുടെ നീലവരയന്‍ കുപ്പായമഴിച്ചതുമുതല്‍ ലോകം തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ പാരമ്പര്യത്തിനൊരു പിന്തുടര്‍ച്ച. ഒരു പകരക്കാരന്‍. ആദ്യം ക്ലോഡിയോ കനീജിയ. പിന്നെ ബാറ്റിസ്റ്റിയൂട്ട. ഏരിയല്‍ ഒര്‍ട്ടേഗ.... ഓരോ ലോകകപ്പും ഓരോ പുതിയ മാറഡോണയുടെ ഉദയത്തിനായാണ് കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്നത്. അര്‍ജന്റീനയിലെ ഓരോ താരോദയത്തിലും ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകം തിരഞ്ഞത് ഡീഗോയുടെ നേരവകാശിയെയാണ്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ വേണ്ടിവന്നു അതിന് ലയണല്‍ മെസ്സി എന്നൊരു ഉത്തരത്തിലെത്താന്‍.

എന്നാല്‍, ഈ രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ട് തൃപ്തമാവുന്നതായിരുന്നില്ല അര്‍ജന്റീന ആരാധകരുടെ മനസ്. മെസ്സിയുടെ ഓരോ നേട്ടത്തെയും അവര്‍ ഡീഗോയുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കി. ഓരോ കോട്ടത്തിനും ഡീഗോയുമായി മാറ്റുരച്ചുനോക്കി. ഇതിഹാസപദവിയുടെ ഈ മൂപ്പിളമ തര്‍ക്കത്തിന് വാസ്തവത്തില്‍ മെസ്സിയുടെ കരിയറിനോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. മെസ്സിയുടെ കരിയറും ഏതാണ്ട് വാലറ്റത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഡീഗോയോ മെസ്സിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മാത്രം നൂറില്‍ നൂറ് കിട്ടുന്നൊരു ഉത്തരം ഇതുവരെയുണ്ടായില്ല. ഡീഗോയുടെ മരണം വരെയും. ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തിന് നന്ദി; താരതമ്യത്തില്‍ പലപ്പോഴും ഡീഗോയുടെ തട്ട് എന്നും ഒരു പടി താഴ്ന്നുതന്നെയിരുന്നു. എന്നിട്ടും പക്ഷേ, മെസ്സിയുടെ മാജിക്കല്‍ ടച്ചും ഗോളുകളും പുതിയ തലമുറ ആഘോഷിച്ച് ചാരിതാര്‍ഥ്യമടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലും താരതമ്യങ്ങളില്‍ എന്തുണ്ട് കാര്യം.

അര്‍ജന്റീനക്കാര്‍ മാത്രമല്ല, ലോകം ഒന്നടങ്കം ഇരുവരെയും രണ്ട് ചേരിയില്‍ നിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും അവസാനകാലം വരെ വലിയ കോട്ടം തട്ടാത്തൊരു ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ഡീഗോയും മെസ്സിയും. 'ഡീഗോ നമ്മളെ വിട്ടുപരിഞ്ഞു. എന്നാല്‍, അനശ്വരനായ അദ്ദേഹം സത്യത്തില്‍ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല.' ഇതായിരുന്നു ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ മെസ്സിയുടെ അനുശോചനക്കുറിപ്പ്.

ആരാണ് കേമം താനോ മെസ്സിയോ എന്ന ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് എന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും മെസ്സിയെ കണ്ണില്‍ ചോരയില്ലാതെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ മടികാട്ടാത്ത ഡീഗോയും. 'അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കാരണം ഞങ്ങളില്‍ ആരാണ് കേമമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവില്ല. നിങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടൂ. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് സ്‌നേഹിക്കുന്നു. അയാള്‍ കളിക്കുന്നത് എന്നും കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ ഞാന്‍. എന്നാല്‍, ഒരു നായകന്റെ വ്യക്തിത്വം അയാള്‍ക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മെസ്സിയുടെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് വലിയ പ്രചോദനമാണ്. പക്ഷേ, അയാള്‍ക്ക് എപ്പോഴും ഭയമാണെന്ന് മാത്രം. മെസ്സിയെക്കുറിച്ച് ഇതിനേക്കാള്‍ മികച്ചൊരു വിലയിരുത്തല്‍ മറ്റുണ്ടോയെന്ന് സംശയമാണ്'-ഡീഗോ ഒരിക്കല്‍ പറഞ്ഞു.

ആരാണ് കേമനെന്ന ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുമെങ്കിലും മെസ്സിയെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതില്‍ ഒട്ടും ലുബ്ധ് കാട്ടിയിട്ടില്ല ഡീഗോ. മെസ്സിയൊരു മികച്ച താരമാണ്. പക്ഷേ, നല്ലൊരു നായകനേയല്ല. മത്സരത്തിന് മുന്‍പ് ഇരുപത് തവണയെങ്കിലും ടോയ്‌ലെറ്റിലേയ്ക്ക് ഓടുന്നവനാണ്-ഡീഗോ ഒരിക്കല്‍ തുറന്നടിച്ചു. മെസ്സിയെ ദൈവമായി കണക്കാന്നുത് നിര്‍ണമെന്നും ഡീഗോ അര്‍ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അര്‍ജന്റീനയേക്കാള്‍ ബാഴ്‌സലോണയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതിനും മൂര്‍ച്ചയൊട്ടും ചോരാത്ത വാക്കുകളില്‍ ഡീഗോ വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട് മെസ്സിയെ. ഈ വിമര്‍ശനങ്ങളോട് മെസ്സി കാര്യമായി പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും മെസ്സിയുടെ കുടുംബം വെറുതെയിരുന്നില്ല. അവര്‍ ഡീഗോയ്‌ക്കെതിരേ വാളെടുത്ത് തുള്ളി. പരസ്യമായി തന്നെ വിമര്‍ശിച്ചു.

മറ്റെല്ലാ പുതുതലമുറ അര്‍ജന്റീനക്കാരെയും പോലെ ഡീഗോയുടെ കളിയുടെ വീഡിയോകള്‍ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെസ്സിയും വളര്‍ന്നത്. അച്ഛന്‍ യോര്‍ഗെ മെസ്സി തന്നെ ഇക്കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും കളിയിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും ഡീഗോയുടെ പ്രകൃതത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും മെസ്സിയെ സ്വാധീനിച്ചില്ല എന്നതാണ് അത്ഭുതം. ഡീഗോയെ പോലെ അപാരമായ ഡ്രിബിളിങ് പാടവം സ്വന്തമാണെങ്കിലും അടിമുടി വ്യത്യസ്തമാണ് പന്തുമായി പറക്കുന്ന ആ ശൈലി. ഡീഗോയ്ക്ക് ഏത് കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധത്തെയും ബുള്‍ഡോസ് ചെയ്ത് തരിപ്പണമാക്കി ഗോളിലേയ്ക്ക് കുതിക്കുന്നതാണ് ലഹരി. കണ്ണില്‍ ചോരയില്ലാത്ത ടാക്ലിങ്ങുകളില്‍ അയാള്‍ മതിമറന്നു. അതേസമയം ആള്‍ക്കൂട്ടത്തെ വകഞ്ഞുമാറ്റി മുന്നേറുന്നതായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ശൈലി. പേശിബലത്തിനോ ടാക്ലിങ്ങിനോ പിടികൊടുക്കാത്ത പ്രതിഭാസം. ഗ്രൗണ്ടില്‍ സദാ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു ഡീഗോ. മെസ്സിയാവട്ടെ വികാരവിക്ഷോഭങ്ങള്‍ തൊട്ടുതീണ്ടാത്ത തീര്‍ത്തും ശാന്തനും.

രണ്ട് കാലഘട്ടത്തെ ഫുട്‌ബോള്‍ ലഹരിയെ ജ്വലിപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തിയവര്‍ ഒന്നിച്ച് കൈകോര്‍ക്കുന്നത് കാണാനുള്ള നിയോഗവും ഈ തലമുറയ്ക്കുണ്ടായി. ആദ്യം 2005ല്‍ ഒരു സൗഹൃദത്സരത്തില്‍. അന്ന് പതിനെട്ടുകാരനായിരുന്നു മെസ്സി. ഡീഗോയ്ക്ക് നാല്‍പത്തിയഞ്ചും. റിക്വല്‍മെയും ഡീഗോ സിമിയോണിയും മാര്‍ഴ്‌സലൊ ഗല്ലാര്‍ഡോയും അഗ്യുറോയും യുവാന്‍ സെബാസ്റ്റിയന്‍ വെറോണുമെല്ലാം തോളോട് തോള്‍ ചേര്‍ന്നു കളിച്ച അന്നത്തെ മത്സരത്തിനുശേഷം മെസ്സി പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്. 'ഞാന്‍ ഇനി ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കൊല്ലം കളിച്ചാലും ഒരിക്കല്‍പ്പോലും മാറഡോണയുടെ ഏഴയലത്തെത്തില്ല. എനിക്ക് അവിടെയെത്തേണ്ട. അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ താരം.'

2008 മുതല്‍ 2010 വരെ അര്‍ജന്റീനയുടെ നീലവരയന്‍ കുപ്പായത്തില്‍ മെസ്സിയെ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള നിയോഗവുമുണ്ടായി മുന്‍ഗാമി മാറഡോണയ്ക്ക്. രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങള്‍ കൈകോര്‍ത്ത 2010ലെ ലോകകപ്പില്‍ ലോകം അര്‍ജന്റീനയില്‍ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു. 1986ലെ മെക്‌സിക്കോയുടെ ആവര്‍ത്തനം കൊതിച്ചു. ഗ്രൗണ്ടിലെ മെസ്സിയുടെ മാജിക്കിനേക്കാള്‍ ടച്ച്‌ലൈനിന് പുറത്തെ മാറഡോണയുടെ മാനറിസങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ ക്യാമറകള്‍ മത്സരിച്ച ലോകകപ്പില്‍ പക്ഷേ, അര്‍ജന്റീനയുടെ ആയുസ് ക്വാര്‍ട്ടര്‍ഫൈനല്‍ വരെയേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. കേപ്പ് ടൗണിലെ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ മടക്കമില്ലാത്ത നാലു ഗോളിനാണ് ജര്‍മനി മെസ്സിപ്പടയെ നാണംകെടുത്തിയത്. മെസ്സിയെ നിസ്സഹായനാക്കി, ഡീഗോയെ മൂകസാക്ഷിയാക്കി മുള്ളറും ക്ലോസെയും ഫ്രെഡ്രിച്ചും വലനിറയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഒരു പകവീട്ടലിന്റെ മധുരംകൂടി നുണഞ്ഞിരിക്കാം ജര്‍മന്‍കാര്‍.

അര്‍ജന്റീനയുടെ തോല്‍വിക്ക് മെസ്സിയും മാറഡോണയും ഒരുപോലെ പങ്കാളികളാണെന്ന് അന്ന് പരക്കേ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നു. മെസ്സിയോട് കോച്ച് പക്ഷപാതം കാട്ടിയെന്ന് ടീമിനുള്ളില്‍ തന്നെ ആക്ഷേപമുണ്ടായി. പുകഞ്ഞ കൊള്ളിയായ കാര്‍ലോസ് ടെവെസ് ഡീഗോയ്‌ക്കെതിരേ പരസ്യമായി തന്നെ വാളോങ്ങി. ടീം ക്യാമ്പിലെ മെസ്സിയുടെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷവും ഡീഗോയുടെ പിറന്നാള്‍ സമ്മാനവും വലിയ കോളിളക്കങ്ങളായി. ടീം മീറ്റിങ്ങുകള്‍ പലതും പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ കലാശിച്ചത് അങ്ങാടിപ്പാട്ടായി. എന്തായാലും ഡീഗോ പിന്നെ അധികം ടീമിനൊപ്പം തുടര്‍ന്നില്ല. ഡീഗോ പോയശേഷവും അര്‍ജന്റീന രണ്ട് ലോകകപ്പ് കൂടി കളിച്ചു, മെസ്സിയുടെ നായകത്വത്തില്‍ തന്നെ. എന്നിട്ടും ഡീഗോ നേടിക്കൊടുത്ത ലോകകപ്പ് മാത്രം കിട്ടാക്കനിയായി അവശേഷിച്ചു. ഡീഗോയോ മെസ്സിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുതന്നെയാവും ഉത്തരം. ചുരുങ്ങിയത് മെസ്സി നാളെ അര്‍ജന്റീനയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും. അതുവരെയെങ്കിലും കണക്കുകളത്രയും അപ്രസക്തം തന്നെയാണ്.

Content Highlights: Who Is The Greatest Soccer Player Diego Maradona Or Lionel Messi Argentina Fifa World Cup Football