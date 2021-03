കൊല്‍ക്കത്ത: ഇത്തവണ ഐ.ലീഗ് കിരീടം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഗോകുലം കേരള എഫ്.സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് വി.സി പ്രവീണ്‍. കളിക്കാരുടെ പ്രകടനം അത്ഭുതമുളവാക്കുന്നതായിരുന്നുവെന്നും ഈ വിജയം അവര്‍ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഗോകുലം ഐ ലീഗ് കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടതിനുശേഷം ഐ ലീഗ് മീഡിയയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവീണ്‍.

'ഇത് മഹത്തരമായ വിജയമാണ്. ഐ ലീഗില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചപ്പോള്‍ തൊട്ട് കിരീടം നേടുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിനാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് കിരീടം നഷ്ടമായത്. ഈ വര്‍ഷം കിരീടം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിതി മറിച്ചായിരുന്നു. ആദ്യ ആറ് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം കണ്ടപ്പോള്‍ ഇത്തവണ ടീം കിരീടം നേടുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അടുത്ത വര്‍ഷം കിരീടം നേടാമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടി. പക്ഷേ കളിക്കാര്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തതോടെ ചരിത്രം വഴിമാറി. അതോടെ ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും കിരീടം സ്വപ്നം കണ്ടു' പ്രവീണ്‍ പറഞ്ഞു.

🗣️VC Praveen, @GokulamKeralaFC President: "It's a great feeling, we have been dreaming of it right from the day we got inside the @ILeagueOfficial" #ILeagueDDay 💥 #LeagueForAll 🤝 #IndianFootball ⚽ #HeroILeague 🏆 pic.twitter.com/vslY3ihhyl