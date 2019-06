റിയോ ഡി ജനെയ്‌റോ: കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോളില്‍ വെനസ്വേലയ്ക്കെതിരേ അര്‍ജന്റീന ഒരു ഗോളിന് മുന്നില്‍. 10-ാം മിനിറ്റില്‍ ലൗട്ടാറൊ മാര്‍ട്ടിനെസാണ് അര്‍ജന്റീനയെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. ലയണല്‍ മെസ്സിയെടുത്ത കോര്‍ണറില്‍ സെര്‍ജിയോ അഗ്യൂറോയുടെ അസിസ്റ്റില്‍ നിന്നായിരുന്നു മാര്‍ട്ടിനെസിന്റെ ഗോള്‍. മാര്‍ട്ടിനെസിന് പന്ത് വലയിലേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ളിക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയേ വന്നുള്ളു. ഖത്തറിനെതിരേയും മാര്‍ട്ടിനെസ് ഗോള്‍ നേടിയിരുന്നു.

അര്‍ജന്റീന ജയിച്ചാല്‍ സെമി ഫൈനല്‍ ബ്രസീലിനെതിരെയാകും. നേരത്തെ ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ പരാഗ്വെയെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ബ്രസീല്‍ സെമിയില്‍ ഇടം നേടിയത്. അര്‍ജന്റീനക്കായി ആദ്യ ഇലവനില്‍ ലയണല്‍ മെസ്സിയും സെര്‍ജിയോ അഗ്യൂറോയും കളിക്കുന്നുണ്ട്. എയ്ഞ്ചല്‍ ഡി മരിയ സ്റ്റാര്‍ട്ടിങ് ഇലവനില്‍ ഇല്ല.

