ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീം ഇത്തവണത്തെ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേടാനുള്ള സാധ്യതള്‍ ഏറെയാണെന്ന് നായകന്‍ പി.ആര്‍ ശ്രീജേഷ്.

നിലവിലെ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് സ്വര്‍ണമെഡല്‍ ജേതാക്കളാണ് ഇന്ത്യ. 2014-ലെ ഇഞ്ചിയോണ്‍ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ഫൈനലില്‍ പാക്കിസ്ഥാനെ തകര്‍ത്താണ് ഇന്ത്യ സ്വര്‍ണമണിഞ്ഞത്.

ജക്കാര്‍ത്തയില്‍ 18-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഗെയിംസില്‍ ഇത്തവണ കിരീടം നിലനിര്‍ത്താനായാല്‍ 2020-ലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്‌സിന് യോഗ്യത നേടാനും ഇന്ത്യയ്ക്കാകും. നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സില്‍ നടന്ന എലൈറ്റ് ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയില്‍ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായ ഇന്ത്യന്‍ ടീം റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒരു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി അഞ്ചാമതെത്തിയിരുന്നു.

''ജക്കാര്‍ത്തയില്‍ ഇത്തവണ സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേടുകവഴി 2020-ലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്‌സിന് യോഗ്യത നേടുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതില്‍ കുറഞ്ഞൊന്നും ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയായാല്‍ ഒളിമ്പിക്‌സിന് തയ്യാറെടുക്കാന്‍ നമുക്ക് രണ്ടു വര്‍ഷം ലഭിക്കും. ടീമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോം കണക്കിലെടുത്താല്‍ നമ്മള്‍ക്കു തന്നെയാണ് സ്വര്‍ണം നേടാന്‍ സാധ്യത കൂടുതല്‍'', പി.ടി.ഐക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ ശ്രീജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ടീം പുറത്തെടുത്തത്. നമുക്ക് കിരീടം നേടാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. ടൂര്‍ണമെന്റിനു ശേഷം ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

