കോഴിക്കോട്: ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ 800 മീറ്ററില്‍ നിലവിലെ വെള്ളിമെഡല്‍ ജേതാവായ മലയാളി താരവും പി.ടി. ഉഷയുടെ ശിഷ്യയുമായ ടിന്റു ലൂക്ക ജക്കാര്‍ത്ത ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ മത്സരിക്കാനില്ല.

ശനിയാഴ്ച ഇന്‍ഡൊനീഷ്യയില്‍ തുടങ്ങുന്ന ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിനുള്ള ട്രയല്‍സില്‍നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ടിന്റു ലൂക്ക പിന്‍മാറി. ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്താണ് ട്രയല്‍സ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. കാലുവേദന കാരണമാണ് ടിന്റു പിന്‍മാറുന്നതെന്ന് പരിശീലകയായ പി.ടി. ഉഷ വ്യക്തമാക്കി.

2014 ഇഞ്ചിയോണ്‍ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ ഒരു മിനിറ്റ് 59.19 സെക്കന്‍ഡില്‍ 800 മീറ്റര്‍ ഓട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കി വെള്ളി നേടിയിരുന്നു. അന്ന് 4x400 മീറ്റര്‍ റിലേയില്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലും ടിന്റു അംഗമായിരുന്നു. 800 മീറ്ററില്‍ നിലവില്‍ ദേശീയ റെക്കോഡിന് ഉടമയാണ്.

ഈ വര്‍ഷം പ്രധാന മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേക ട്രയല്‍സില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ, മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറുന്നതായി അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Tintu Luka pulls out of confirmatory trials out of Asian Games