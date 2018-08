ജക്കാര്‍ത്ത: ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തില്‍ രണ്ടാം വെള്ളി മെഡല്‍ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യ. പുരുഷവിഭാഗം ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇരുപതുകാരന്‍ ലക്ഷയ് ആണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ വെള്ളി മെഡല്‍ കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഇതേ ഇനത്തില്‍ മത്സരിച്ച മാനവ്ജീത് സിങ് സന്ധുവിന് നാലാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

लक्ष्य का🥈पे सटीक निशाना।



19 yr old shooter Lakshya Sheoran on his #AsianGames debut has shown impeccable concentration to win silver medal in Men's Trap Shooting at #AsianGames2018. Young champions like Lakshya r the torchbearers of our sporting future. Take a bow young champ! pic.twitter.com/aVcyEqDKD3