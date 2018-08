ജക്കാര്‍ത്ത: ജക്കാര്‍ത്ത ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ ആദ്യ സ്വര്‍ണ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യ. 65 കിലോഗ്രാം ഫ്രീ സ്‌റ്റൈല്‍ ഗുസ്തിയില്‍ ബജ്‌റംഗ് പുനിയയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വര്‍ണം നേടിയത്.

ജപ്പാന്റെ ഡയ്ച്ചി ടക്കാട്ടനിയെ 10-8 എന്ന സ്‌കോറിന് തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ബജ്‌റംഗ് സ്വര്‍ണം നേടിയത്. നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വര്‍ണ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന സുശീല്‍ കുമാറും 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ സന്ദീപ് തോമാറും ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ തോല്‍വി വഴങ്ങിയിരുന്നു.

Breaking News: India get 1st GOLD MEDAL of #AsianGames2018 as Bajrang Punia beats Japanese grappler 10-8 in Final (FS 65 kg). yupeeeeeee #AsianGames2018 pic.twitter.com/fMshTJ8tzE