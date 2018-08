ജക്കാര്‍ത്ത: ജക്കാര്‍ത്ത ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ഗുസ്തി താരം വിനേഷ് ഫൊഗട്ട്. ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ സ്വര്‍ണം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഗുസ്തി താരമെന്ന നേട്ടം വിനേഷ് ഫൊഗട്ട് സ്വന്തമാക്കി.

വനിതാ വിഭാഗം 50 കിലോഗ്രാം ഫ്രീസ്‌റ്റൈല്‍ ഗുസ്തിയില്‍ ജപ്പാന്‍ താരം യൂകി ഇറിയെ തോല്‍പിച്ചാണ് ഫൊഗട്ട് സ്വര്‍ണം നേടിയത് (സ്‌കോര്‍ 6-2). ജക്കാര്‍ത്ത ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്വര്‍ണമാണിത്. ആദ്യ ദിനത്തില്‍ പുരുഷവിഭാഗം ഗുസ്തിയില്‍ ബജ്‌റംഗ് പുനിയ സ്വര്‍ണം നേടിയിരുന്നു.

ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ മെഡല്‍ നേട്ടം അഞ്ചായി ഉയര്‍ന്നു. രണ്ടാം ദിനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മെഡലാണ് ഫൊഗട്ടിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. പുരുഷ വിഭാഗം ഷൂട്ടിങ് ട്രാപ്പില്‍ ഇരുപതുകാരന്‍ താരം ലക്ഷയ്, 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ റൈഫിളില്‍ ദീപക് കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ വെള്ളി നേടിയിരുന്നു.

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിലെ വിനേഷ് ഫൊഗട്ടിന്റെ രണ്ടാം മെഡലാണിത്. 2014-ല്‍ 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ വിനേഷ് വെള്ളിമെഡല്‍ കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ഗുസ്തിയില്‍ രണ്ടു മെഡലുകള്‍ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതാ താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും ഇതോടെ വിനേഷ് ഫൊഗട്ട് സ്വന്തമാക്കി. 63 കിലോഗ്രാം ഗുസ്തിയില്‍ വെള്ളിയും വെങ്കലവും നേടിയിട്ടുള്ള ഗീതിക ജാഖറാണ് ഈ പട്ടികയിലെ ആദ്യത്തെയാള്‍.

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തില്‍ ഇന്ത്യ രണ്ടോ അതിലധികമോ തവണ സ്വര്‍ണം നേടുന്നത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ തവണ മാത്രമാണ്.

Congratulations Vinesh for winning the Gold in the Asian Games. We are all so proud of you.

Love, Aamir and the team of Dangal.

Mhaari chhoriyan chhoron se kam hai ke!