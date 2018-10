വിശാഖപട്ടണം: ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്ലോബ് പായ്‌വഞ്ചി റേസിനിടെ അപകടത്തില്‍പെട്ട മലയാളി നാവികന്‍ അഭിലാഷ് ടോമിയെ ഇന്ത്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനാ കപ്പല്‍ ഐ.എന്‍.എസ് സത്പുരയില്‍ വിശാഖപട്ടണത്ത് എത്തിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് വിദഗ്ധ പരിശോധനകള്‍ക്കായി അദ്ദേഹത്തെ കിഴക്കന്‍ നേവല്‍ കമാന്‍ഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. നാവികസേനാ കപ്പല്‍ ഐ.എന്‍. എച്ച്.എസ് കല്ല്യാണിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുക. വിദഗ്ധ പരിശോധനകള്‍ക്കു ശേഷം തുടര്‍ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും.

#CdrTomy shifted to INHS Kalyani.On 21 Sep, his sailing vessel ,'Thuriya’ was dismasted when the boat was caught in a violent storm in the South Indian Ocean. Cdr Abhilash Tomy suffered a severe back injury and dropped out of the @ggr2018official. The first video.@IndianExpress pic.twitter.com/GFbiZukkUY