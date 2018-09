സിഡ്‌നി: ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്ലോബ് റേസില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ നാവികന്‍ അഭിലാഷ് ടോമിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് പുറപ്പെട്ട ഫ്രാന്‍സിന്റെ ഫിഷറീസ് പട്രോള്‍ കപ്പല്‍ ഒാസിരിസ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടുമണിയോടെ അഭിലാഷിന്റെ പായ്‌വഞ്ചിയുടെ അരികിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Final stretch! But very hostile weather. French ship Osiris should reach @AbhilashTomy in under 3 hours. Irish sailor @GregorMcGuckin also not far. 8-meter waves & very windy. pic.twitter.com/weHDr0Jlfw