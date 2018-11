ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇടിക്കൂട്ടില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്ലദിനം. ലോക വനിതാ ബോക്‌സിങ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ മേരി കോം, സോണിയ ചാഹല്‍, ലൗലിന, സിമ്രാന്‍ജിത്ത് എന്നിവര്‍ സെമിഫൈനലില്‍ കടന്നു. ഇതോടെ നാലുതാരങ്ങളും മെഡലുറപ്പിച്ചു. ഇതേസമയം മനീഷ മൗന്‍, ഭാഗ്യബതി കച്ചേരി, പിങ്കി റാണി, സീമ പുണിയ എന്നിവര്‍ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ പുറത്തായി.

അഞ്ചുവട്ടം ലോകചാമ്പ്യനായ മേരി കോം 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ചൈനയുടെ വു യുവിനെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് (5-0) സെമിയില്‍ കടന്നത്. ഇതോടെ മണിപ്പൂരി താരം ലോകചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഏഴാമത്തെ മെഡല്‍ ഉറപ്പാക്കി. അഞ്ചു സ്വര്‍ണവും ഒരു വെള്ളിയുമാണ് താരത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റിലുള്ളത്. ഇതോടെ ലോകചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മെഡല്‍ നേടുന്ന താരമായി മേരി കോം മാറി.

ഉത്തര കൊറിയയുടെ കിം ഹയാങ്ങാണ് സെമിയില്‍ മേരികോമിന്റെ എതിരാളി. കൊറിയയുടെ ബാക് ചൊറോങ്ങിനെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ഹയാങ് സെമിയിലെത്തിയത്. 2001-ല്‍ വനിതാ ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ മേരി കോം വെള്ളി നേടിയിരുന്നു. പിന്നീട് 2002 മുതല്‍ 2010 വരെയുള്ള വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരി അഞ്ചു സ്വര്‍ണം നേടി

ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കായെ സ്‌കോട്ടിനെ കീഴടക്കിയാണ് 61 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ ലൗലിന ബോര്‍ഗോഹെയ്ന്‍ അവസാന നാലില്‍ ഇടം നേടിയത്. തായ്വാന്റെ നീന്‍ ചിന്‍ ചെന്നാണ് അടുത്തറൗണ്ടിലെ എതിരാളി. 64 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ അയര്‍ലന്‍ഡിന്റെ ആമി സാറ ബ്രോഡ്ഹസ്റ്റിനെയാണ് സിമ്രാന്‍ജിത്ത് ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ കീഴടക്കിയത് (4-1). 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ സോണിയ ചാഹല്‍ കൊളംബിയയുടെ യെനി കസ്റ്റെന്‍ഡയെ മറികടന്നു (4-1).

അട്ടിമറികളോടെ ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തിയ മനീഷ ബല്‍ഗേറിയയുടെ സ്റ്റോയ്ക ഷെല്‍യാസ്‌കോവ പെട്രോവയോടാണ് അടിയറവ് പറഞ്ഞത് (1-4). പിങ്കി റാണിയെ ഉത്തരകൊറിയയുടെ ചോള്‍ മി പാങ്ങും (5-0) ഭാഗ്യബതിയെ കൊളംബിയന്‍ താരം ജെസിക്ക സിനിസ്റ്റെറയും (2-3) തോല്‍പ്പിച്ചു. 81 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ സീമ ചൈനയുടെ യാങ് ഷിയോലിയോട് കീഴടങ്ങി (5-0).

സ്റ്റാനിമിറയ്‌ക്കെതിരേ നടപടി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ജഡ്ജസിനെതിരേ അഴിമതിയാരോപിച്ച ബള്‍ഗേറിയന്‍ താരം സ്റ്റാനിമിറ പെട്രോവയുടെ ലോകചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലെ അക്രഡിറ്റേഷന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ബോക്‌സിങ് അസോസിയേഷന്‍ പിന്‍വലിച്ചു.

കഴിഞ്ഞദിവസം ഇന്ത്യന്‍ താരം സോണിയ ചാഹലിനെതിരായ തോല്‍വിക്കുശേഷമാണ് താരം ആരോപണവുമായിവന്നത്. എന്നാല്‍, തെളിവുകള്‍ ഇല്ലാതെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനാണ് നടപടി.

2014 ലോകചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ 54 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ സ്റ്റാനിമിറ സ്വര്‍ണം നേടിയിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ പരിശീലകന്‍ പീറ്റര്‍ യോസിഫോവ് ലെസോവിനെതിരേയും സമാനനടപടിയുണ്ട്.

