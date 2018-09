തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ നീന്തല്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ കേരളത്തിന്റെ സാജന്‍ പ്രകാശിന് വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും റെക്കോഡോടെ ഇരട്ടസ്വര്‍ണം. 400 മീറ്റര്‍ ഫ്രീസ്‌റ്റൈലിലും 100 മീറ്റര്‍ ബട്ടര്‍ഫ്‌ളൈയിലുമാണ് സാജന്‍ റെക്കോഡോടെ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ആദ്യദിനം 200 മീറ്റര്‍ ഫ്രീസ്‌റ്റൈലിലും 200 മീറ്റര്‍ മിഡ്ലെയിലും റെക്കോഡോടെ സ്വര്‍ണം നേടിയിരുന്നു. ഇതോടെ സാജന്റെ നാലു സ്വര്‍ണത്തിലും റെക്കോഡിന്റെ കൈയൊപ്പ് പതിഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച 400 മീറ്റര്‍ ഫ്രീസ്‌റ്റൈലില്‍ മൂന്നുമിനിറ്റ് 54.93 സെക്കന്‍ഡില്‍ ഫിനിഷ് ചെയ്ത സാജന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സൗരഭ് സാങ്വേക്കറുടെ റെക്കോഡ് (മൂന്നുമിനിറ്റ് 56.17 സെക്കന്‍ഡ്) മറികടന്നു. ഡല്‍ഹിയുടെ കുശാഗ്ര റാവത്ത് വെള്ളിയും ദേശീയ നീന്തല്‍ ഫെഡറേഷന്റെ ആര്യന്‍ മഖിജ വെങ്കലവും നേടി. നിലവിലെ റെക്കോഡുകാരനായ സൗരഭ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായി.

100 മീറ്റര്‍ ബട്ടര്‍ഫ്‌ളൈയില്‍ സാജന്‍ സ്വന്തം റെക്കോഡ് തിരുത്തുകയായിരുന്നു. 2017-ല്‍ ഭോപാലില്‍ കുറിച്ച (53.83 സെ.) സമയം തിരുത്തി 53.46 സെക്കന്‍ഡില്‍ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. റെയില്‍വേയുടെ സുപ്രിയ മണ്ഡല്‍ വെള്ളിയും കര്‍ണാടകയുടെ അവിനാശ് മണി വെങ്കലവും നേടി.

മിക്‌സഡ് 4:50 മീറ്റര്‍ റിലേയില്‍ നീന്തല്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ടീം റെക്കോഡോടെ (ഒരു മിനിറ്റ് 40 സെക്കന്‍ഡ്) സ്വര്‍ണം നേടി. വനിത 4:200 മീറ്റര്‍ റിലേയില്‍ കര്‍ണാടക ഒന്നാംസ്ഥാനത്തെത്തി. പുരുഷന്‍മാരുടെ 200 മീറ്റര്‍ ബാക്സ്‌ട്രോക്കില്‍ കര്‍ണാടകയുടെ ശ്രീഹരി നടരാജ് (രണ്ടുമിനിറ്റ് 02.37 സെക്കന്‍ഡ്) റെക്കോഡോടെ സ്വര്‍ണം നേടി. തമിഴ്നടിന്റെ ടി. സേതു വെള്ളിയും കെ. അബ്ബാസുധിന്‍ വെങ്കലവും നേടി.

വനിതകളുടെ 200 മീറ്റര്‍ ബാക്സ്ട്രോക്കില്‍ ഗുജറാത്തിന്റെ മാന പട്ടേല്‍ സ്വര്‍ണം നേടി (2 മി. 20.42 സെക്കന്‍ഡ്). ബംഗാളിന്റെ സൗബ്രിതി മണ്ഡല്‍ വെള്ളിയും കര്‍ണാടകയുടെ സുവര്‍ണ ഭാസ്‌കര്‍ വെങ്കലവും നേടി. വനിതകളുടെ 100 മീറ്റര്‍ ബട്ടര്‍ഫ്‌ളൈയില്‍ നീന്തല്‍ ഫെഡറേഷന്റെ ട്രിഷ കര്‍ഖാനിസ് (ഒരു മി. 3.62 സെക്കന്‍ഡ്) സ്വര്‍ണവും ഹരിയാനയുടെ ദിവ്യ സതിജ വെള്ളിയും കര്‍ണാടകയുടെ ദമിനി ഗൗഡ വെങ്കലവും നേടി. വനിതകളുടെ 50 മീറ്റര്‍ ഫ്രീസ്‌റ്റൈലില്‍ നീന്തല്‍ ഫെഡറേഷന്റെ കെനിഷ ഗുപ്ത (26.92 സെക്കന്‍ഡ്) സ്വര്‍ണവും കര്‍ണാടകയുടെ ദീക്ഷ രമേഷ് വെള്ളിയും റെയില്‍വേയുടെ അവന്തിക ചവാന്‍ വെങ്കലവും നേടി.

