പാലക്കാട്: ക്രിക്കറ്റും ബേസ് ബോളും ചേര്‍ത്ത് റാപ് 7 എന്ന പുതിയ കളിയുമായി പാലക്കാട്ടുകാരനായ യു.എസ്. മലയാളി രാജന്‍ പോള്‍.

ക്രിക്കറ്റില്‍ ഒരു സമയം രണ്ടു ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോള്‍ റാപ് 7-ല്‍ മൂന്ന് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ മൈതാനത്തുണ്ടാകും. ഒരു ടീമില്‍ ഏഴുപേര്‍ക്ക് കളിക്കാവുന്ന ബാറ്റിങ് ടീമിനെ ഒഫന്‍സീവ് ടീമെന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുമായാണ് റാപ് 7 എത്തുക.

റാപ് 7 ബോള്‍ ഗെയിമിന്റെ ആദ്യമത്സരം 23-ന് വൈകീട്ട് മൂന്നിന് ഗവ. വിക്ടോറിയ കോളേജ് മൈതാനത്ത് നടക്കും. മൂന്ന് ഇന്നിങ്‌സുകളിലായാണ് മത്സരം. ഓരോ ടീമിനും മൂന്ന് ഇന്നിങ്‌സ് ബാറ്റിങ്ങുണ്ടാകും. ഒരു ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഏഴു പന്തുകളുള്ള ഏഴ് ഓവറുകള്‍.

ക്രിക്കറ്റിലെ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് മാതൃകയില്‍ മൂന്ന് ഇന്നിങ്‌സും പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ മുന്നിലെത്തുന്ന ടീം വിജയിക്കും. ഒരു ഇന്നിങ്‌സില്‍ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാല്‍ ആ താരത്തിന് അടുത്ത ഇന്നിങ്‌സില്‍ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങാനാവില്ല.

ക്രിക്കറ്റില്‍ ക്രീസിന്റെ ഇരുവശത്തും മൂന്ന് സ്റ്റമ്പുകള്‍ വീതമാണെങ്കില്‍ റാപ് 7 ബോള്‍ഗെയിമില്‍ സ്റ്റമ്പുകള്‍ക്കുപകരം പൈലോണ്‍ എന്ന പൈപ്പുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. സിക്‌സറിനു സമാനമായ റാപ് 7 ഷോട്ടിനും ഹോംറണ്‍ എന്നാണ് പറയുക.

പാലക്കാട് ഗവ. വിക്ടോറിയ കോളേജ്, എന്‍.എസ്.എസ്. എന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ ഫുട്‌ബോള്‍, ക്രിക്കറ്റ്, ഹോക്കി ടീമുകളില്‍ അംഗമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 41 വര്‍ഷമായി യു.എസ്. പൗരത്വം നേടി മറ്റു മേഖലകളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും കളികളില്‍ സജീവമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ക്രിക്കറ്റല്ലാത്ത പുതിയൊരു കളി കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് രാജന്‍ പോള്‍ പറയുന്നു.

