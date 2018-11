ഭുവനേശ്വര്‍: സ്വന്തം മണ്ണില്‍ കിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ത്യ ബുധനാഴ്ച ലോകകപ്പ് ഹോക്കിയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നു. പൂള്‍ സിയില്‍ ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളി. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ കരുത്തരായ ബെല്‍ജിയം കാനഡയെ നേരിടും.

യുവശക്തി

43 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ലോകകിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ മോഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഒരു സംഘം യുവതാരങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിക്കുന്നു. 18 അംഗ ടീമില്‍ നായകന്‍ മന്‍പ്രീത് സിങ്, മലയാളി താരം പി.ആര്‍. ശ്രീജേഷ്, ഹര്‍മപ്രീത് സിങ്, ബീരേന്ദ്ര ലാക്ര, ചിങ്ലെന്‍സന സിങ്, ആകാഷ് ദീപ് സിങ്, ലളിത് ഉപാധ്യായ എന്നീ പരിചയസമ്പന്നരുമുണ്ട്.

നേട്ടം ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഹരേന്ദര്‍

2016-ലെ ജൂനിയര്‍ ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഹരേന്ദര്‍ സിങ്ങാണ് ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. 2014-ല്‍ ജൂനിയര്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായ ഹരേന്ദറിന്റെ കീഴില്‍ കളിച്ചവര്‍ ലോകകപ്പ് ടീമിലുണ്ട്. 2018 മേയിലാണ് ദേശീയ ടീമിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. 2008-നുശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് വിദേശിയല്ലാത്തൊരാള്‍ ടീമിന്റെ മുഖ്യപരിശീലകനാകുന്നത്.

ശക്തി, ദൗര്‍ബല്യം

പരിചയസമ്പന്നരായ രൂപീന്ദര്‍പാല്‍ സിങ്, എസ്.വി. സുനില്‍ എന്നിവരുടെ അഭാവം ടീമിന് തിരിച്ചടിയാകും. ഇതോടെ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് സിങ് മാത്രമായി ടീമിലെ പരിചയസമ്പന്നനായ പെനാല്‍ട്ടി കോര്‍ണര്‍ വിദഗ്ധന്‍. മധ്യനിരയില്‍ സുനിലിന്റെ അഭാവവും പ്രതിസന്ധിയാകും.

ഗോള്‍ കീപ്പറായി പി.ആര്‍. ശ്രീജേഷിന്റെ സാന്നിധ്യം കരുത്താണ്. ഹര്‍മന്‍ പ്രീത്, ബീരേന്ദ്ര ലാക്ര, കോത്താജിത് സിങ്, സുരേന്ദര്‍ കുമാര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രതിരോധം ശക്തമാണ്.

മധ്യനിരയില്‍ നായകന്‍ മന്‍പ്രീത് സിങ്, ചിങ്ലെന്‍സിങ് എന്നിവരാണ് കരുത്ത്. നീലകാന്ത ശര്‍മയെന്ന യുവതാരത്തിലും പ്രതീക്ഷവെക്കാം. മുന്നേറ്റത്തില്‍ ആകാഷ് ദീപിനൊപ്പം മന്‍ദീപ്, ദില്‍പ്രീത്, സിമ്രാന്‍ജീത് സിങ് എന്നിവരും ക്ലിനിക്കല്‍ ഫിനിഷര്‍മാരാണ്.

വെല്ലുവിളി ബെല്‍ജിയം

ഒരോ പൂളില്‍നിന്ന് ഒരു ടീം നേരിട്ട് ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തും. സി-യില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയും ബെല്‍ജിയവുമായിരിക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് മത്സരിക്കുന്നത്. രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാര്‍ ക്രോസ് ഓവര്‍ മത്സരം ജയിച്ചുവേണം ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്താന്‍.

ജേതാക്കള്‍

പാകിസ്താന്‍ 4 (1971, 1978, 1982, 1994)

ഹോളണ്ട് 3 (1973, 1990, 1998)

ഓസ്ട്രേലിയ 3 (1986, 2010, 2014)

ജര്‍മനി 2 (2002, 2006)

ഇന്ത്യ 1 (1975)

