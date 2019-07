ഇന്‍ഡൊനീഷ്യയില്‍ നടന്ന 23-ാമത് പ്രസിഡന്റ്‌സ് കപ്പ് ബോക്‌സിങ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മേരി കോമിന് സ്വര്‍ണ മെഡല്‍. 51 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ ഫൈനലില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഏപ്രില്‍ ഫ്രാങ്ക്‌സിനെ തകര്‍ത്താണ് മേരി കോം സുവര്‍ണ നേട്ടത്തിനുടമയായത്. സ്‌കോര്‍ 5-0.

സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴിന് ബോക്‌സിങ് ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കേ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ വാനോളമുയര്‍ത്തുന്നതാണ് മേരി കോമിന്റെ നേട്ടം. മേയില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യ ഓപ്പണ്‍ ബോക്‌സിങ് ടൂര്‍ണമെന്റിലും മേരി കോം തന്നെയായിരുന്നു ജേതാവ്.

Gold medal for me and for my country at #PresidentCup Indonesia. Winning means you’re willing to go longer,work harder & give more effort than anyone else. I sincerely thanks to all my Coaches and support staffs of @BFI_official @KirenRijiju @Media_SAI pic.twitter.com/R9qxWVgw81