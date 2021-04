താഷ്‌കെന്റ്: ലോക റെക്കോഡുമായി ഭാരോദ്വഹനവേദിയില്‍ മുന്‍ ലോകചാമ്പ്യന്‍ മീരാബായി ചാനുവിന്റെ ഉജ്വല തിരിച്ചുവരവ്.

ഏഷ്യന്‍ ഭാരോദ്വഹന ചാമ്പ്യന്‍ഷപ്പില്‍ പുറംവേദന ഭീഷണിയാവുമോ എന്ന് ഭയന്നിരുന്ന ചാനു ക്ലീന്‍ ആന്‍ഡ് ജര്‍ക്കില്‍ 119 കിലോ ഭാരം ഉയര്‍ത്തിയാണ് പുതിയ ലോക റെക്കോഡ് സൃഷ്ടിച്ചത്. 118 കിലോയായിരുന്നു പഴയ റെക്കോഡ്. സ്‌നാച്ചില്‍ 89 കിലോയടക്കം മൊത്തം 205 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയര്‍ത്തിയ ചാനുവിന് വെങ്കലം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവന്നു. ചാനു കരിയറില്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ കമ്പൈന്‍ഡ് ഭാരമാണിത്.

In her first international competition in more than a year, @mirabai_chanu makes a new national record of 205 kgs at the Asian Championships and won bronze medal. Her perfect clean and jerk lift of 119 kg is a new world record!

Target Olympic Podium Mirabai! pic.twitter.com/ohOSOWZ94P