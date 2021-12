ധാക്ക: ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് വെങ്കലം. മൂന്നും നാലും സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ 4-3-ന് പാകിസ്താനെ തോല്‍പ്പിച്ചു. നേരത്തെ സെമിയില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ ഇന്ത്യ ജപ്പാനോട് തോല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

കളി തുടങ്ങി ആദ്യ മിനിറ്റില്‍തന്നെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് സിങ്ങിലൂടെ ഇന്ത്യ ലീഡെടുത്തു. എന്നാല്‍ 10-ാം മിനിറ്റില്‍ അഫ്‌റാസ് പാകിസ്താനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. 33-ാം മിനിറ്റില്‍ അബ്ദുല്‍ റാണയിലൂടെ പാകിസ്താന്‍ ലീഡ് പിടിച്ചു. എന്നാല്‍ 45-ാം മിനിറ്റില്‍ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചു. സുമിതായിരുന്നു ഗോള്‍ സ്‌കോറര്‍. ഇതോടെ മത്സരം 2-2 എന്ന നിലയിലായി.

53-ാം മിനിറ്റില്‍ വരുണ്‍ കുമാര്‍ ഇന്ത്യക്ക് ലീഡ് നല്‍കി. നാല് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഇന്ത്യ വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ആകാശ്ദീപ് സിങ് ഗോള്‍ നേടി. ആ ഗോളിന് പിന്നാലെ അഹമ്മദ് നദീമിലൂടെ പാകിസ്താന്‍ ഒരു ഗോള്‍ തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതോടെ സ്‌കോര്‍ 4-3 എന്ന നിലയിലായി. പിന്നീട് സമനില ഗോളിനായി പാകിസ്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയില്ല. വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യ വെങ്കലം നേടി.

ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇന്ത്യയോട് രണ്ടാം തവണയാണ് പാകിസ്താന്‍ തോല്‍ക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ 3-1ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലില്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയ ജപ്പാനെ നേരിടും. പാകിസ്താനെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഫൈനലിലെത്തിയത്.

Well done boys !!

India defeated Pakistan by 4-3 to win Bronze🏅medal in Asian Champions Trophy Men’s hockey match hockey !

Congratulations Team India 🇮🇳🇮🇳🇮🇳#INDvPAK #India #KheloIndia pic.twitter.com/i0dXuRVLaC — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 22, 2021

