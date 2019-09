ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക ബോക്‌സിങ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് മെഡല്‍ ഉറപ്പായി. ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് മെഡല്‍ ജേതാവ് അമിത് പംഗലും മനീഷ് കൗഷിക്കും സെമിഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെഡല്‍ ഉറച്ചത്.

അമിത് പുരുഷന്മാരുടെ 52 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലും മനീഷ് 63 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലുമാണ് അവസാന നാലിലെത്തിയത്. ഇരുവരുടെയും ആദ്യത്തെ ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് മെഡലായിരിക്കും ഇത്.

രണ്ടാം സീഡായ അമിത് ഫലിപ്പീന്‍സിന്റെ കാര്‍ലോ പാലമിനെ തോല്‍പിച്ചാണ് സെമിയിലെത്തിയത്. സ്‌കോര്‍: 4-1. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് സെമിയിലും അമിത് പാലമിനെ തോല്‍പിച്ചിരുന്നു.

മനീഷ് 63 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ ബ്രസീലിന്റെ വാര്‍ഡേര്‍സണെയാണ് ഏകപക്ഷീയമായ പോരാട്ടത്തില്‍ തോല്‍പിച്ചത്. സ്‌കോര്‍: 5-0.

Manish ka Dhamaka!🔥#ManishKaushik put his all out there in the ring and is rewarded with his maiden medal from the World Championships. He is the 2nd Indian boxer to confirm a WC medal this year#PunchMeinHaiDum #AIBAWorldBoxingChampionship pic.twitter.com/w2KnXvdYnN