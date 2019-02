ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയിലെ വനിത വോളിബോളിന് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കാന്‍ റൂപെ പ്രോ വോളിബോള്‍ ലീഗ് സംഘാടകര്‍ വനിതകളുടെ വോളിബോള്‍ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രോ വോളി ലീഗ് ഫൈനല്‍ നടക്കുന്ന ചെന്നൈയിലെ നെഹ്റു ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വനിത വോളിബോള്‍ താരങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. ഫെബ്രുവരി 22-നാണ് ഫൈനല്‍.

ബ്ലൂ, യെല്ലോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ടീമുകളായിട്ടായിരിക്കും മത്സരം. ഇന്ത്യന്‍ വനിത വോളിബോള്‍ പ്രതിഭകളെ ദേശീയ ടെലിവിഷനില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ലീഗില്‍ ടിവി കമന്റേറ്ററായ അലെക്സ ചിത്ര സ്ട്രേഞ്ച്, ടീം ബ്ലൂവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും.

യൂണിവേഴ്സലായി കളിക്കുന്ന അലെക്സ, അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് വോളിബോള്‍ പ്രൊഫഷണല്‍സ് ലീഗില്‍ ബീച്ച് വോളിബോള്‍ താരം കൂടിയാണ്. ആക്രമണകാരിയായ സ്ലോവേനിയയുടെ മരീന സ്വെറ്റനോവ ടീം യെല്ലോയ്ക്കു വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങും.

മൂന്നു സെറ്റ് മത്സരത്തില്‍ ഓരോന്നും 15 പോയിന്റ് വീതമായിരിക്കും. ലീഗിലെ അതേ നിയമങ്ങള്‍ തന്നെയായിരിക്കും ഈ മത്സരത്തിലും പാലിക്കുക. സൂപ്പര്‍ സെര്‍വ്, സൂപ്പര്‍ പോയിന്റ് എന്നിവയുണ്ടാകും.

ക്രിക്കറ്റ് ഒഴിച്ചാല്‍ എല്ലാ വനിതാ താരങ്ങളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്പോര്‍ട്സ് ലീഗ് മത്സരമായിരിക്കും ഇതെന്ന് പ്രോ വോളിബോള്‍ ലീഗ് സി.ഇ.ഒ ജോയ് ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു. പ്രദര്‍ശന മത്സരമാണെങ്കിലും ഭാവിയില്‍ എല്ലാ തികഞ്ഞൊരു വനിത വോളിബോള്‍ ലീഗിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പായിരിക്കും ഇതെന്നും ടിവി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മികച്ച വിരുന്നാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'' ലീഗ് പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള മികച്ച അടിത്തറയായി. ഇനി അവര്‍ കളിക്കാര്‍ എന്ന നിലയില്‍ നിന്നും താര പരിവേഷത്തിലേക്ക് ഉയരും. വനിതകള്‍ക്കു കൂടി ഇതേ രീതിയില്‍ പ്രോത്സാഹനം നല്‍കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അത് കായിക ഇനത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു നിര്‍ണായകമായിരിക്കും'' - ദേശീയ വോളിബോള്‍ ഫെഡറേഷന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറലും ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ രാജ്യാന്തര താരവുമായ രാമവ്താര്‍ സിങ് ജഖര്‍ പറഞ്ഞു.

സോണി സിക്സ്, സോണി ടെന്‍ 3, സോണി ലൈവ് എന്നിവയില്‍ 22-ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണി മുതല്‍ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമുണ്ടാകും.

ടീം അംഗങ്ങള്‍:

ബ്ലൂ ടീം: ടെറിന്‍ ആന്റണി (ക്യാപ്റ്റന്‍), കെ.പി.അനുശ്രീ, സൂര്യ, പൂര്‍ണിമ, അലെക്സ സ്ട്രേഞ്ച്, രേഖ, എം.ശ്രുതി, അശ്വതി.

കോച്ച്: പി.പി. ടെയ്ലര്‍.

യെല്ലോ ടീം: ജിനി (ക്യാപ്റ്റന്‍), മിനിമോള്‍, അനുശ്രീ ഘോഷ്, അഞ്ജു ബാലകൃഷ്ണന്‍, മരീന സ്വെറ്റനോവ, നിര്‍മല്‍, സുഖ്വീര്‍, അനന്യ ദാസ്.

കോച്ച്: വൈശാലി.

