ഐഗിള്‍ (സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്): ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി സൈക്ലിംഗ് ലോകകപ്പ് മെഡല്‍ നേടിത്തന്ന് 17-കാരന്‍. ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ സ്വദേശിയായ ഈശോ ആല്‍ബനാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യ ജൂനിയര്‍ സൈക്ലിംഗ് ലോകകപ്പ് മെഡല്‍ നേടിയത്.

ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡിലെ ഐഗിളില്‍ നടന്ന യു.സി.ഐ ജൂനിയര്‍ ട്രാക്ക് സൈക്ലിംഗ് ലോകചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലാണ് ഈശോ ആല്‍ബന്‍ വെള്ളി മെഡല്‍ നേടിയത്. സൈക്ലിംഗ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ലോകവേദിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെഡല്‍ നേട്ടമാണിത്.

WELL DONE, ESOW! 👍🏻 Remarkable achievement! May many more medals come your way! https://t.co/vk2O3Ej0gE