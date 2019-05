തൃശ്ശൂര്‍: ചെസ് ചാമ്പ്യന്‍ ഗ്രാന്റ് മാസ്റ്റര്‍ നിഹാല്‍ സരിന്‍ നീക്കിയ കരുക്കള്‍ വിജയത്തിന്റെ കൈയെത്തും ദൂരത്താണ്. ചെസില്‍ 2600 എലോ റേറ്റിങ് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരനാകാന്‍ നിഹാല്‍ സരിന് ഒരു മത്സരംകൂടി കാത്തിരിക്കണം.

സ്വീഡനിലെ മല്‍മോയില്‍ ആരംഭിച്ച സീഗ്മാന്‍ ആന്‍ഡ് കോ ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരം സമനിലയില്‍ അവസാനിച്ചു. ഇതാണ് നിഹാലിന്റെ സ്വപ്നനേട്ടം വൈകുന്നതിന് കാരണമായത്. യൂറോപ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ ഇവാന്‍ സരിച്ചുമായുള്ള മത്സരമാണ് സമനിലയില്‍ അവസാനിച്ചത്. ലൈവ് റേറ്റിങ്ങില്‍ 1.3 പോയിന്റുകൂടി റേറ്റിങ് ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും 2600 തികയാന്‍ ഒരു പോയിന്റുകൂടി വേണം. അതിന് അടുത്ത കളികൂടി വേണം.

ചെസില്‍ 2600 എലോ പോയിന്റ് പിന്നിട്ട പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍താരമെന്ന റെക്കോഡ് പരിമര്‍ജന്‍ നേഗിയുടേതാണ്. 15 വയസ്സും 11 മാസവുമുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു നേഗിയുടെ നേട്ടം. ലോക റെക്കോഡ് ചൈനീസ് ഗ്രാന്‍ഡ്മാസ്റ്റര്‍ വേയ് യീ 14 വയസ്സും നാലുമാസവുമുള്ളപ്പോള്‍ നേടിയെടുത്തു. സീഗ്മാന്‍ ആന്‍ഡ് കോ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ നിഹാലിന് പ്രായം 14 വയസ്സും 10 മാസവും. എലോ റേറ്റിങ് 2598ല്‍.

ആദ്യറൗണ്ടിലെ സമനിലയോടെ ലൈവ് റേറ്റിങ്ങില്‍ 1.3 പോയിന്റിന്റെ വര്‍ധനയാണുണ്ടായത്. രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ സമനിലയോ വിജയമോ നേടിയാല്‍ 2600 കടക്കാനാകും. രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ ജര്‍മന്‍ ഗ്രാന്‍ഡ്മാസ്റ്റര്‍ ലിവിയു ഡയത്തറുമായാണ് നിഹാലിന്റെ മത്സരം. മത്സരം കഴിഞ്ഞാലും ഫിഡെയുടെ ഔദ്യോഗികപ്രഖ്യാപനത്തിനായി ടൂര്‍ണമെന്റ് കഴിയുംവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

Content Higlights: Nihal Sarin is training his sight to become the youngest Indian to break the 2600 rating barrier